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05:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы предложили выбрать хэдлайнера на День города

Горожане хотели бы видеть на сцене группы «Грибы» и «Ленинград», Лепса, Бутусова и Казаченко.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы обратились к депутату краевого Заксобрания Александру Глискову с просьбой «самим» выбрать хэдлайнера Дня города. В качестве вариантов горожане предлагают привезти группы «Ленинград» или «Грибы», а также Григория Лепса, Вадима Казаченко и Вячеслава Бутусова.

Депутат, в свою очередь, направил соответствующее предложение мэру Красноярска Эдхаму Акбулатову. Парламентарий попросил главу города ответить, «кто из ответственных руководителей будет принимать решение о выборе того или иного артиста». Письмо опубликовано на личной странице депутата.

По словам Глискова, выбор звезды в 2016 году расстроил и разочаровал красноярцев. Выступление певицы Сати Казановой не понравилось жителям города. В результате они остались недовольны «подарком».

Примечательно, что гастроли Казановой в Красноярск организовала одна из радиостанций. Власти города поддержали инициативу, однако хэдлайнером Дня города все же стала оперная певица Хибла Герзмава. Народная артистка РФ выступала на площади Мира в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра.

«Учитывая, что красноярцы традиционно демонстрируют желание активно участвовать в обсуждении городских вопросов, ряд последних слушаний по благоустройству города и набережной это доказал, возможно, имеет смысл и данный вопрос вынести на общественное обсуждение», — написал Глисков в письме Акбулатову.

В комментариях к публикации депутат также предложил ограничиться местными исполнителями или вовсе не проводить День города «в целях экономии бюджетных средств».

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