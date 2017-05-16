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05:51 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские школы пробуют нестандартно привлекать учеников

Например, расположенная в историческом центре Красноярска школа № 32 (ул. Красной Армии, 19). В рамках муниципально-частного партнерства совместно с семейным центром «Умка» в учреждении откроется «Школа полного дня».

Источник: РИА "Новости"

Школы Красноярска будут испытывать нестандартные образовательные практики для привлечения учеников, сообщили в пресс-службе главного управления образования мэрии.

Там пояснили, что многие общеобразовательные учреждения расположены в «старых» микрорайонах краевого центра со сложившейся застройкой, где проживает относительно небольшое количество семей с детьми. В связи с этим школы пытаются привлечь детей из других районов необычными программами образования.

«Заполненные школы, популярные среди горожан, имеют свое лицо — родители точно знают особенности этих учреждений, их уникальные отличия. Например, более чем в 10 городских школах функционируют спортивные классы, действуют программы углубленного изучения отдельных предметов, открываются специализированные и корпоративные классы. К примеру, в школе № 148, расположенной в микрорайоне Верхняя Базаиха, работает единственный в Сибири МЧС-класс. В планах открытие специализированных “банковских” классов. Ещё одна возможность увеличения количества учащихся — муниципально-частное партнерство», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Например, расположенная в историческом центре Красноярска школа № 32 (ул. Красной Армии, 19). В ней около 30% детей учатся «не по прописке». Учреждение привлекает семьи высоким качеством образования, возможностью посещать большое количество дополнительных занятий, кружков и секций. В новом учебном году в школе откроется класс, который в большинстве своём будут посещать ребята, проживающие в Советском районе.

В рамках муниципально-частного партнерства совместно с семейным центром «Умка» в учреждении откроется «Школа полного дня». Это образовательная модель, которая включает в себя занятия по общеобразовательной программе и вариативную часть, где можно построить индивидуальное расписание для каждого ребенка с учётом его интересов и возможностей. Ученики будут находиться в школе весь день — утром школьникам предстоит осваивать общеобразовательную программу, после уроков дети переходят в группу продлённого дня, где выполняют домашнюю работу, гуляют и получают разностороннее дополнительное образование. Дети могут изучать английский, французский и китайский языки, играть в шахматы, заниматься музыкой, мультипликацией, вокалом, керамикой, посещать театральную студию, бассейн, танцевальные секции, каратэ-до. Подростки же могут заниматься в специализированном бизнес-классе, это новый образовательный формат, который учит работе в команде, даёт представление, как можно различными способами достигать заданного результата.

Школа № 32 станет вторым учреждением в Красноярске, сотрудничающим с семейным центром «Умка». Впервые «Школа полного дня» открылась в 2005 году на базе лицея № 28 (Профсоюзов, 17). Сегодня там на условиях муниципально-частного партнерства получают образование около двухсот ребят.

В управлении образования отмечают, что открытие дополнительных классов на базе второго учреждения объясняется с востребованностью услуги. Так школа решает целый ряд задач: привлекает учеников, открывает новые классы, работает на полную мощность и, как следствие, получает дополнительные средства на развитие.

«Семейный центр занимает школьные помещения на условиях аренды, участвует в модернизации учреждения — ремонтирует и оснащает классы, оборудует дополнительные площади для проведения кружков и секций. Например, за счёт внебюджетных средств в школе № 32 оборудован зал для групповых тренировок, теперь дети могут заниматься в нём танцами и боевыми искусствами. Кроме того, школа и семейный центр объединяют имеющиеся образовательные ресурсы, дети получают возможность не только посещать разнообразные дополнительные занятия, но и могут участвовать в совместных праздниках, соревнованиях, квизах, турнирах, квестах, викторинах, концертах и ярмарках», — рассказали в пресс-службе.

Перед малокомплектными школами и учреждениями, расположенными в районах со сложившейся застройкой, стоит задача по разработке собственных стратегий развития, внедрению особых подходов, которые сделают их привлекательными для детей и родителей. По предварительным данным, учреждения планируют сделать своим приоритетом развитие старшей ступени образования.

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