День славянской письменности отметят хабаровчане
21 мая хабаровчане отпразднуют День славянской письменности и культуры. Мероприятия пройдут с 11:00 до 16:00 в парке имени Н. Н.
21 мая хабаровчане отпразднуют День славянской письменности и культуры. Мероприятия пройдут с 11:00 до 16:00 в парке имени Н. Н.
Пришедшие примут участие в народных играх, посмотрят спектакли «Петрушкин балаганчик» и «Сохраним лес живым!». Также они смогут оценить работы мастеров
На эстраде парка выступят хореографические и вокальные ансамбли, а также хор Хабаровской епархии. После песни исполнит