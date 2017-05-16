Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Как спастись от укуса клеща: инструкция
"Сохранили честь Украины": Киев наградил давших отпор судну РФ
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира
Смена поколений: как изменился состав сборной России после Евро
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Валерий Меладзе показал, как счастлив с Джанабаевой - СМИ
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
860 лет назад родился Cид Вишес
12«Евровидение-2017»
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
06:16 (мск), источник: Губерния онлайн

День славянской письменности отметят хабаровчане

21 мая хабаровчане отпразднуют День славянской письменности и культуры. Мероприятия пройдут с 11:00 до 16:00 в парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского.

Пришедшие примут участие в народных играх, посмотрят спектакли «Петрушкин балаганчик» и «Сохраним лес живым!». Также они смогут оценить работы мастеров декоративно-прикладного творчества.

На эстраде парка выступят хореографические и вокальные ансамбли, а также хор Хабаровской епархии. После песни исполнит рок-группа «Ковчег», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу КНОТОК.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
День славянской письменности отметят хабаровчане
Россия разгромила Латвию в матче чемпионата мира
Барак Обама прокомментировал свое решение не бомбить Сирию
Госдума займется профилактикой «культурного экстремизма»
Тиллерсон опроверг сообщения о передаче секретной информации РФ
Reuters: За вирусом WannaCry могут стоять хакеры КНДР
Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию
Итальянцы забили самый нелепый автогол на ЧМ по хоккею (видео)
Спорт
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира В матче против сборной Латвии Илья Сорокин отразил все 24 броска соперников, а Артемий Панарин сделал три результативные передачи и возглавил список бомбардиров турнира
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Названы города Европы с самым доступным жильем
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях 15 мая — Международный день семей, учрежденный ООН в 1993 году. «Все счастливые семьи похожи друг на друга», – писал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Был ли прав великий писатель? Неужели у всех счастливых семей действительно есть нечто общее? Психологи выделяют 10 привычек, которые, по их мнению, объединяют счастливые пары.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь