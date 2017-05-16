Хакеры похитили не вышедший фильм компании Walt Disney

Reuters: за вирусом WannaCry могут стоять связанные с КНДР хакеры

По словам Айгера, хакеры пригрозили что выпустят фильм, если компания не заплатит им крупный выкуп. Однако Walt Disney отказался платить киберпрестуникам. При этом Айгер не уточнил, о каком именно фильме идет речь.

Во всем мире 12 мая произошли массовые хакерские атаки. Им подверглись серверы больниц Великобритании, крупнейший железнодорожный оператор Германии, французский автопроизводитель ​Renault и другие. В России хакеры атаковали сервер МВД, телекоммуникационные компании «МегаФон», «ВымпелКом» и МТС, Минздрав России, РЖД. Атаки на электронную инфраструктуру зафиксировал Сбербанк.

Глава Европейского полицейского агентства (Европол) Роб Уэйнрайт сообщил, что в результате хакерской атаки пострадали 200 тыс. человек и организаций в 150 странах.