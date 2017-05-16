Хакеры похитили не вышедший фильм компании Walt Disney
Хакеры похитили не вышедший на экраны фильм производства компании Walt Disney. Об этом сообщил гендиректор компании Боб Айгер, передает The Hollywood Reporter.
Хакеры похитили не вышедший на экраны фильм производства компании Walt Disney. Об этом сообщил гендиректор компании Боб Айгер, передает The Hollywood Reporter.
По словам Айгера, хакеры пригрозили что выпустят фильм, если компания не заплатит им крупный выкуп. Однако Walt Disney отказался платить киберпрестуникам. При этом Айгер не уточнил, о каком именно фильме идет речь.
Во всем мире 12 мая произошли массовые хакерские атаки. Им подверглись серверы больниц Великобритании, крупнейший железнодорожный оператор Германии, французский автопроизводитель Renault и другие. В России хакеры атаковали сервер МВД, телекоммуникационные компании «МегаФон», «ВымпелКом» и МТС, Минздрав России, РЖД. Атаки на электронную инфраструктуру зафиксировал Сбербанк.
Глава Европейского полицейского агентства (Европол) Роб Уэйнрайт сообщил, что в результате хакерской атаки пострадали 200 тыс. человек и организаций в 150 странах.