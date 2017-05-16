Скорость убывания воды в реках Уфы замедлилась
УФА, 16 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Совсем скоро реки Башкирии войдут в свои берега.
УФА, 16 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Совсем скоро реки Башкирии войдут в свои берега.
Большая вода продолжает убывать, но скорости замедлились. По данным Башгидромета, за сутки уровень Белой в районе Монумента Дружбы упал на 21 сантиметр — до 268 сантиметров.
Уровень реки Уфы в микрорайоне Шакша снизился незначительно — всего на 8 сантиметров. В 8:00 река подобралась к отметке 245 сантиметров.
Река Дема у деревни Бочкарево достигла отметки 389 сантиметров (-17 см). Все уровни измеряются относительно нуля гидропоста.