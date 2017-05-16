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07:44 (мск), источник: ИА Башинформ

Скорость убывания воды в реках Уфы замедлилась

УФА, 16 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Совсем скоро реки Башкирии войдут в свои берега.

Большая вода продолжает убывать, но скорости замедлились. По данным Башгидромета, за сутки уровень Белой в районе Монумента Дружбы упал на 21 сантиметр — до 268 сантиметров.

Уровень реки Уфы в микрорайоне Шакша снизился незначительно — всего на 8 сантиметров. В 8:00 река подобралась к отметке 245 сантиметров.

Река Дема у деревни Бочкарево достигла отметки 389 сантиметров (-17 см). Все уровни измеряются относительно нуля гидропоста.

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