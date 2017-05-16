Скорость убывания воды в реках Уфы замедлилась

Большая вода продолжает убывать, но скорости замедлились. По данным Башгидромета, за сутки уровень Белой в районе Монумента Дружбы упал на 21 сантиметр — до 268 сантиметров.

Уровень реки Уфы в микрорайоне Шакша снизился незначительно — всего на 8 сантиметров. В 8:00 река подобралась к отметке 245 сантиметров.

Река Дема у деревни Бочкарево достигла отметки 389 сантиметров (-17 см). Все уровни измеряются относительно нуля гидропоста.