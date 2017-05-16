Самая красивая школьница собрала АК-74 за 23 секунды

Конкурс «Мисс выпускница-2017» прошел под Новосибирском — в поселке Краснообск. В нем приняли участие шесть самых очаровательных учениц 11 класса из трех учебных заведений. Главный титул, корону и 10 тысяч рублей завоевала 18-летняя Ирина Ландина. В будущем девушка мечтает стать переводчиком.
«Я оканчиваю лицей № 13, занимаюсь военной подготовкой, хожу в тренажерный зал, активно готовлюсь к сдаче ЕГЭ, — говорит Ирина. — Конкурс помог мне раскрепоститься, открыть новые таланты и избавиться от страхов. Ближайшие планы пока неопределенные — для начала хорошо бы сдать ЕГЭ. А затем как-нибудь продуктивно провести лето, а уже потом — университет. Это новая ступень жизни, думаю, многое поменяется. Также впереди конкурс “Мисс Новосибирск”, на котором хотелось бы показать себя».
Этим летом самая красивая школьница Краснообска планирует поступить в НГУ на переводчика, либо в НГТУ на «Гостиничное дело». Жюри она покорила тем, что уверенно держалась на сцене и постоянно улыбалась. «Видимо, это и сыграло роль», — говорит Ира. Однако судьи конкурса были поражены творческим номером Ирины — она на скорость прямо на сцене разобрала и собрала автомат Калашникова. Ее лучшее время — 23 секунды.
Добавим, что мама «Мисс выпускницы-2017» работает специалистом в отделе ЗАГС, а отец — финансовый директор. Все участницы конкурса получили призы и номинации, ну, а самая красивая школьница — 10 тысяч рублей, различные сертификаты от спонсоров и, конечно, цветы.