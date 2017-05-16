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07:35 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Почему динозаврам не хватило нескольких секунд, чтобы выжить

Если бы упавший 66 млн лет назад астероид подлетел к Земле на минуту раньше или позже, динозавры были бы все еще живы, утверждают ученые.

Источник: Reuters

Ученые, исследовавшие кратер Чиксулуб, возникший 66 млн лет назад в результате падения на Землю астероида, пролили свет на то, почему динозавры вымерли настолько стремительно.

Об этом открытии рассказывается в вышедшем на днях телевизионном фильме Би-би-си «День, когда погибли динозавры».

Исследователи, изучавшие кратер, извлекли образцы пород, залегающих под дном Мексиканского залива в месте падения астероида.

Собранный учеными материал проливает новый свет на события, произошедшие на Земле на рубеже мелового и палеогенового периодов.

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Выяснилось, что гигантский астероид размером примерно в 15 км в поперечнике, упавший на полуостров Юкатан, худшего места и времени для приземления на нашей планете найти бы просто не мог.

Прибрежные морские воды здесь неглубокие, а это означает, что в атмосферу были выброшены колоссальные объемы серы, выделившейся из минеральной глины.

В результате вслед за огненной бурей, грянувшей после падения небесного тела, начался продолжительный период «глобальной зимы».

Но если бы астероид упал в другом месте, результат мог бы быть совершенно иным.

«Ирония в том, что в итоге причиной исчезновения динозавров стал не размер астероида, не сила его удара и даже не глобальные последствия этого катаклизма. Причиной стало место, где произошел удар», — говорит Бен Гаррод, один из ведущих фильма «День, когда погибли динозавры».

Если бы астероид упал буквально на несколько десятков секунд раньше или позже, он рухнул бы не в прибрежное мелководье, а в глубокий океан.

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Падение в Атлантическом или Тихом океане означало бы испарение гораздо меньшего количества каменных пород и смертоносного сульфата кальция, вырвавшихся из Земли от удара астероида.

Взвесь была бы значительно менее плотной, и солнечные лучи пробивались бы к поверхности Земли. Это значит, что произошедшего тогда глобального катаклизма живой природы можно было избежать.

«В том холодном, темном мире в океане пища закончилась в течение недели, а еще через небольшое время — и на суше. Когда на планете не осталось пищи для динозавров, у них осталось очень мало шансов на выживание», — объясняет Бен Гаррод.

В ходе бурения в районе кратера породы были извлечены с глубин до 1300 метров.

Самые глубинные породы были добыты в так называемом «пиковом кольце» — радиальном каменном гребне внутри кратера.

Эти каменные породы были наиболее сильно деформированы чудовищным давлением, возникшим при ударе.

Команда проводивших бурение исследователей под руководством профессоров Джо Моргана и Шона Гулика надеется путем анализа полученных материалом, более детально восстановить картину падения астероида и последовавших за этим изменений в окружающей среде.

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Кратер Чиксулуб: удар, изменивший жизнь на Земле Небесное тело диаметром около 15 км пробило дыру в земной коре шириной 100 км и глубиной 30 км. Образовавшаяся чаша затем схлопнулась, оставив кратер диаметром примерно в 200 км и глубиной в несколько километров. Центр кратера вновь поднялся и опять осел, оставив внутреннее кольцо. Сегодня большая часть кратера скрыта под прибрежными водами, под 600 метрами шельфовых отложений На суше кратер скрыт под слоями известняка, но его обод прослеживается в виде дуги воронкообразных углублений.

Ученые подсчитали, что энергия, выделенная при образовании кратера, была равна энергии примерно 10 миллиардов атомных бомб, подобных той, что была сброшена на Хиросиму.

Теперь они понимают, как образовались деформации породы, которые мы видим. Кроме того, исследователи изучают, как в течение нескольких лет после падения астероида на это место начала возвращаться жизнь.

Другая ведущая фильма «День, когда погибли динозавры» Элис Робертс отправилась в каменоломни американского штата Нью-Джерси, где были найдены около 25 тысяч фрагментов окаменелостей живых существ — свидетельство массового вымирания животных, ставших жертвами этого катаклизма непосредственно в день падения астероида.

«Все эти окаменелости залегают в слое не более 10 сантиметров толщиной», — говорит палеонтолог Кен Лаковара.

«Они погибли мгновенно — и были быстро погребены. Это был определенный момент геологического времени. Это дни, недели, может быть, месяцы. Но это никак не тысячи лет, не сотни тысяч лет. Это, по сути дела, одномоментное событие», — утверждает ученый.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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