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07:41 (мск), источник: Вести Приморье

17 мая в Приморье воздух прогреется до +30 °C

17 мая в Приморье метеорологическая обстановка существенно не изменится. Местами возможны кратковременные дожди. К утру в прибрежную зону края с акватории Японского моря южный ветер принесёт туман. Температура ночью +7…+12 °C, в горных районах 0…+5 °C. Днем жарко, +25…+30 °C, на севере +15…+20 °C.

В первый день рабочей недели погода в Приморье постепенно улучшалась: днем местами прошли дожди, но интенсивность их уменьшилась. За сутки в крае выпало от 1 до 8 мм дождя. Фон температуры был на 2−4 градуса ниже климатических значений. Ход температуры воздуха ночью был ровным +4…+8 °C, днем, в условиях облачной погоды прогрев, был небольшим, +13…+18 °C, на севере всего +6…+11 °C.

Во Владивостоке в понедельник временами моросил дождь, к концу дня прояснило и воздух успел прогреться до +15 °C.

16 мая циклонический вихрь, виновник прошедшей непогоды, переместился на восток, к острову Хоккайдо, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду. К утру дожди в крае практически прекратились. Во второй половине дня, в связи с интенсивным прогревом воздуха, возможно развитие конвекции, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Столбики термометров поднимутся до +18…+27 °C.

Во Владивостоке осадки маловероятны. Ветер слабый до умеренного. Утро было прохладным, +6 °C, накрыл туман, но под воздействием яркого солнца он быстро рассеялся. Воздуха интенсивно прогревается, и во второй половине столбик термометра поднимется +18…+21 °C.

17 мая в Приморье метеорологическая обстановка существенно не изменится. Местами возможны кратковременные дожди. К утру в прибрежную зону края с акватории Японского моря южный ветер принесёт туман. Температура ночью +7…+12 °C, в горных районах 0…+5 °C. Днем жарко, +25…+30 °C, на севере +15…+20 °C.

Во Владивостоке без осадков. Утром местами туман. Температура ночью +8…+10 °C. Днем +19…+22 °C.

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