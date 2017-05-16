На Кубани проходит неделя финансовой грамотности

Мероприятия по случаю акции продлятся до 20 мая в Павловском, Тихорецком, Выселковском, Белоглинском и Новопокровском районах.

В рамках недели запланирован ряд встреч экспертов с трудовыми коллективами, будут проведены открытые уроки и деловые игры для молодежи, семинары для пенсионеров и ветеранов, практические сессии для представителей малого бизнеса.