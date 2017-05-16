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12:19 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани проходит неделя финансовой грамотности

В пяти муниципалитетах Кубани началась неделя финансовой грамотности.

Мероприятия по случаю акции продлятся до 20 мая в Павловском, Тихорецком, Выселковском, Белоглинском и Новопокровском районах.

В рамках недели запланирован ряд встреч экспертов с трудовыми коллективами, будут проведены открытые уроки и деловые игры для молодежи, семинары для пенсионеров и ветеранов, практические сессии для представителей малого бизнеса.

Как отметили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, данная акция направлена на повышение финансовой грамотности жителей Кубани всех возрастов, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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