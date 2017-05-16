Виртуальные кабачки заставили геймера заплатить алименты

Первоначально отец восьмилетнего мальчика заявил приставу-исполнителю, что не собирается продолжать выплаты, так как мать ребенка тратит все на себя и не заботится о развитии сына. В ответ был наложен арест на имущество должника — смартфон iPhone 7, стоимость которого полностью покрывала долг.

Мужчина попытался убедить пристава, что телефон нужен ему как воздух. Без аппарата его личная жизнь якобы пойдет прахом: партнеры не смогут до него дозвониться, а свежая посадка кабачков в игре сгниет до того, как он успеет их собрать. Однако судебный пристав оказался непреклонен. В итоге уже через полчаса алиментщик вернулся с 54 тысячами рублей в кармане.

История «фермера» на этом не закончилась. Спустя две недели мать мальчика снова обратилась к приставу-исполнителю с устным заявлением об отсутствии выплат в положенный срок. В телефонном разговоре должник пояснил, что только что устроился на новую работу, а спустя два часа снова погасил долг.

— Теперь денежные средства на содержание ребёнка удерживаются из заработной платы мужчины, и его «огороду» больше ничего не угрожает, — сообщили VN.ru в пресс-службе ведомства.

Безответственным отношением к своим детям отмечаются не только папы, но и мамы. В апреле жительница Новосибирска, проведя с семилетнем сыном восемь из десяти положенных дней и не сумев вернуть его бывшему мужу, бросила ребенка у судебного пристава и уехала на отдых в Таиланд. На вопросы должностных лиц мать ответила, что в ее планы не входило длительное общение с ребенком, и содержать его ей экономически невыгодно.