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07:52 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе День открытых дверей пройдет в роддоме

УФА, 16 май 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. День открытых дверей состоится в роддоме городской клинической больницы Дёмского района Уфы. Будущих родителей ждут 18 мая, начало — в 14 часов.

Подобная встреча проводится в демском роддоме уже во второй раз. Как отмечают участники первого такого мероприятия — это помогает как можно лучше подготовиться к родам, познакомиться с врачами, задать им интересующие вопросы. Здесь же можно получить исчерпывающую информацию о медицинских услугах, которые оказывает данное учреждение.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, для желающих проведут экскурсию по отделениям родильного дома, при себе необходимо иметь сменную обувь.

Телефон для справок: 8 (347) 281−17−11.

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