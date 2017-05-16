В Уфе День открытых дверей пройдет в роддоме
УФА, 16 май 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. День открытых дверей состоится в роддоме городской клинической больницы Дёмского района Уфы. Будущих родителей ждут 18 мая, начало — в 14 часов.
УФА, 16 май 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. День открытых дверей состоится в роддоме городской клинической больницы Дёмского района Уфы. Будущих родителей ждут 18 мая, начало — в 14 часов.
Подобная встреча проводится в демском роддоме уже во второй раз. Как отмечают участники первого такого мероприятия — это помогает как можно лучше подготовиться к родам, познакомиться с врачами, задать им интересующие вопросы. Здесь же можно получить исчерпывающую информацию о медицинских услугах, которые оказывает данное учреждение.
Как уточнили в
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