В Уфе День открытых дверей пройдет в роддоме

Подобная встреча проводится в демском роддоме уже во второй раз. Как отмечают участники первого такого мероприятия — это помогает как можно лучше подготовиться к родам, познакомиться с врачами, задать им интересующие вопросы. Здесь же можно получить исчерпывающую информацию о медицинских услугах, которые оказывает данное учреждение.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, для желающих проведут экскурсию по отделениям родильного дома, при себе необходимо иметь сменную обувь.