В региональном реестре участников программы «Жилье для российской семьи» зарегистрировано 9355 человек

Как сообщает Самарский областной Фонд жилья и ипотеки, федеральная программа «Жилье для российской семьи» была запущена в мае 2014 года и будет действовать до конца 2017 года. Она нацелена на решение жилищного вопроса активно работающего населения, не имеющего достаточного дохода для покупки недвижимости по рыночным ценам.

Программа нацелена на решение жилищного вопроса активно работающего населения, не имеющего достаточного дохода для покупки недвижимости по рыночным ценам. Такая возможность предоставлялась участниками программы за счет выгодной цены — 35 тыс. рублей за квадратный метр жилья с чистовой отделкой.

Для справки: на момент активного запуска программы средняя стоимость 1 квадратного метра жилой площади в новостройках по Самаре составляла 56 000 рублей, во «вторичке» — 64 084 рублей, а по Тольятти — 47 823 рубля.

«Сравнивая абсолютные цифры, характеризующие ход реализации программы, мы видим, что Самарская область по количеству построенных квадратных метров является безусловным лидером, — говорит руководитель управления развития жилищного строительства и социальной инфраструктуры министерства строительства Самарской области Оксана Быстрова. — По официальным данным на 1 апреля 2017 года в регионе построено в рамках программы 126 179 кв.м жилья с чистовой отделкой. Общее количество построенных в рамках программы квадратных метров по всей России составляет 1 064 577».