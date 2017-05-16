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10:49 (мск), источник: АиФ Казань

Стартовала продажа льготных билетов из Казани до Симферополя

Продажу льготных (субсидируемых) билетов из Казани до Симферополя открыли авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», сообщает пресс-служба аэропорта «Казань».

Источник: Аргументы и факты

Перелеты по льготным тарифам доступны с 15 мая по 30 ноября.

Воспользоваться ими могут граждане России в возрасте до 23 лет и выше 60 лет (женщины после 55), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида.

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