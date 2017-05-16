Названы глобальные катастрофы будущего

Так, через восемь тысяч лет возможно возникновение проблемы десятитысячного года, которая может возникнуть с программным обеспечением из-за того, что для представления года в датах используется четыре, а не пять цифр.

Через 50 тысяч лет наступит новый ледниковый период, а также исчезнет Ниагарский водопад. В течение 500 тысяч лет Земля, вероятно, столкнется с крупным астероидом диаметром один километр, а полмиллиона лет спустя произойдет извержение супервулкана. К тому времени звезда Бетельгейзе превратится в сверхновую.

Через 50 миллионов лет Фобос упадет на поверхность Марса, а через сто миллионов в нашу планету врежется астероид диаметром более 10 километров.