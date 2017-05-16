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09:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы глобальные катастрофы будущего

YouTube-канал RealLifeLore опубликовал видеоролик, посвященный катастрофическим событиям, которые произойдут в следующий миллиард лет.

Так, через восемь тысяч лет возможно возникновение проблемы десятитысячного года, которая может возникнуть с программным обеспечением из-за того, что для представления года в датах используется четыре, а не пять цифр.

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Через 50 тысяч лет наступит новый ледниковый период, а также исчезнет Ниагарский водопад. В течение 500 тысяч лет Земля, вероятно, столкнется с крупным астероидом диаметром один километр, а полмиллиона лет спустя произойдет извержение супервулкана. К тому времени звезда Бетельгейзе превратится в сверхновую.

Через 50 миллионов лет Фобос упадет на поверхность Марса, а через сто миллионов в нашу планету врежется астероид диаметром более 10 километров.

В то же самое время Сатурн уже полностью лишится колец. 400−500 миллионов лет спустя, вероятно, произойдет мощная гамма вспышка, которая может уничтожить озоновый слой на Земле. Солнце также увеличит свою яркость, что приведет к изменению климата. Уровень углекислого газа резко снизится, в результате чего фотосинтез будет невозможным. Наконец, через миллиард лет океаны Земли исчезнут из-за мощного парникового эффекта.

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