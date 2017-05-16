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09:17 (мск), источник: VN.ru

Новосибирск — второй по комфортности город России

Новосибирск официально признали городом с идеальным благоустройством парков и дворов — наш регион вошел в лидеры рейтинга, составленного Минстроем РФ, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Источник: VN.ru

Наибольший балл по рейтингу у Саратовской области — суммарно она набрала 35 баллов. Новосибирская и Белгородская область разделили второе место с 32 баллами. На третьем месте — Иркутская, Оренбургская, Ульяновская и Калининградская области.

В качестве награды Новосибирск получит 470 миллионов рублей в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». «Нам важна именно динамика реализации проекта, то, насколько регион вовлечен в него и насколько заметны изменения в городской среде», — пояснил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, представляя результаты рейтинга.

В настоящее время в Новосибирске продолжается обсуждение по проектам благоустройства. Ряд из них уже прошел экспертизу, организованную министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Так, в программу попала Михайловская набережная — на ее благоустройство потратят 140 миллионов рублей.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» был утвержден в ноябре 2016 года президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию. В Новосибирской области общий объем составит более 700 миллионов рублей: из федерального будет выделено более 470 миллионов рублей, из областного — около 258 миллионов рублей.

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