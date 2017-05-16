Ситуация по ВИЧ-инфекции в Челябинской области остается напряженной — Роспотребнадзор
За последние 10 лет в регионе произошел двукратный рост заболеваемости среди работающего населения.
За последние 10 лет в регионе произошел двукратный рост заболеваемости среди работающего населения.
Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в Челябинской области остается напряженной — на 100 тыс. южноуральцев приходится 1 516 инфицированных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
В сообщении отмечается, что «по уровню пораженности область входит в десятку регионов с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ».
«Особенностями эпидемиологической ситуации текущего периода являются увеличение полового пути передачи ВИЧ до 53,8%, изменения в социальной структуре заболевших. При сохраняющейся высокой доле
Кроме того, фиксируется активное вовлечение в эпидпроцесс женщин детородного возраста и, как следствие, рост числа малышей с установленным диагнозом
«Еще одной неблагоприятной тенденцией является неуклонный рост числа больных с сочетанной инфекцией ВИЧ и туберкулеза. За 2016 год зарегистрировано 1 494 случая активной формы туберкулеза у ВИЧ-инфицированных», — уточнили в
«В сложившейся ситуации личная профилактика является ведущей мерой предупреждения распространения
За все годы регистрации
Напомним, каждый желающий может бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ и гепатит С до 20 мая в КРК «Мегаполис». Мобильный пункт работает в атриуме кинохолла ежедневно с 16 до 20 часов (вход в комплекс со стороны Свердловского проспекта и колеса обозрения). Кроме того, в воскресенье, 21 мая, с 11 до 15 часов на пешеходной Кировке пройдет массовая акция с