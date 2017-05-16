Ситуация по ВИЧ-инфекции в Челябинской области остается напряженной — Роспотребнадзор

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в Челябинской области остается напряженной — на 100 тыс. южноуральцев приходится 1 516 инфицированных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что «по уровню пораженности область входит в десятку регионов с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ».

«Особенностями эпидемиологической ситуации текущего периода являются увеличение полового пути передачи ВИЧ до 53,8%, изменения в социальной структуре заболевших. При сохраняющейся высокой доле ВИЧ-инфицированных среди неработающих за последние 10 лет произошел рост заболеваемости вдвое среди работающего населения», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, фиксируется активное вовлечение в эпидпроцесс женщин детородного возраста и, как следствие, рост числа малышей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции.

«Еще одной неблагоприятной тенденцией является неуклонный рост числа больных с сочетанной инфекцией ВИЧ и туберкулеза. За 2016 год зарегистрировано 1 494 случая активной формы туберкулеза у ВИЧ-инфицированных», — уточнили в пресс-службе.

ВИЧ-инфекция является основной причиной в структуре смертности от инфекционных заболеваний. В 2016 году в Челябинской области зарегистрировано 679 летальных исходов от ВИЧ, в том числе 159 из вновь выявленных случаев.

«В сложившейся ситуации личная профилактика является ведущей мерой предупреждения распространения ВИЧ-инфекции. Осознанное отношение к своему здоровью и поведению может существенно снизить риск инфицирования», — отмечается в сообщении.

За все годы регистрации ВИЧ-инфекции в Челябинской области зарегистрировано 3 954 летальных исхода.