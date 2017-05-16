Подрядчик заплатит пермячке 100 тысяч рублей за падение на тротуаре

Решение Дзержинского районного суда о взыскании с ООО «Строительно-монтажное управление № 34» компенсации в размере 100 тысяч рублей оставлено без изменения. Эту сумму жительница Перми получит за то, что в марте 2016 года поскользнулась на тротуаре на Советской Армии, упала в лужу на лед и получила закрытый перелом правой лучевой кости.



По информации краевого суда, пострадавшая дважды была прооперирована и более трех месяцев была на больничном. Территорию, где произошел несчастный случай, обслуживало ООО «Строительно-монтажное управление № 34».