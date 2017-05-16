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09:22 (мск), источник: Новости Перми

Подрядчик заплатит пермячке 100 тысяч рублей за падение на тротуаре

В результате падения женщина получила перелом и несколько месяцев провела на больничном. Суд постановил, что ООО «Строительно-монтажное управление № 34» должно возместить пострадавшей моральный вред.

Решение Дзержинского районного суда о взыскании с ООО «Строительно-монтажное управление № 34» компенсации в размере 100 тысяч рублей оставлено без изменения. Эту сумму жительница Перми получит за то, что в марте 2016 года поскользнулась на тротуаре на Советской Армии, упала в лужу на лед и получила закрытый перелом правой лучевой кости.

По информации краевого суда, пострадавшая дважды была прооперирована и более трех месяцев была на больничном. Территорию, где произошел несчастный случай, обслуживало ООО «Строительно-монтажное управление № 34».

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