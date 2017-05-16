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09:24 (мск), источник: РБК

Forbes впервые составил рейтинг самых доходных российских режиссеров

Рейтинг наиболее коммерчески успешных российских режиссеров, составленный Forbes, возглавил Тимур Бекмамбетов. В тройку лучших вошли также Леван Габриадзе и Федор Бондарчук.

Источник: РИА "Новости"

Российский журнал Forbes впервые составил рейтинг наиболее коммерчески успешных режиссеров.

Главным показателем успешности издание выбрало положительную разницу между бюджетами, затраченным на производство фильмов, и сборами в прокате.

Доходы от продаж прав телеканалам в рейтинге не учитывались, для его составления отбирались картины, снятые после 2000 года.

Первое место в рейтинге с большим отрывом занял Тимур Бекмамбетов, фильмы которого принесли $430 млн дохода. Самый кассовый фильм Бекмамбетова — «Особо опасен» с Анджелиной Джоли и Морганом Фрименом — собрал в прокате на $341,4 млн больше, чем стоило его производство.

Леван Габриадзе | Источник: РИА "Новости"

На втором месте оказался арт-директор компании Бекмамбетова Bazelevs Production Леван Габриадзе, который в 17 лет дебютировал в роли «Скрипача» в культовом фильме «Кин-дза-дза». Его фильмы принесли $79,3 млн, $64 из которых заработала картина «Убрать из друзей».

Федор Бондарчук | Источник: РИА "Новости"

Федор Бондарчук занял в рейтинге Forbes третье место с общими показателем $70 млн.

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По данным издания, самый кассовый фильм режиссера «Сталинград» принес $69 млн.

Далее в рейтинге следуют Николай Лебедев («Волкодав из рода Серых Псов»), Дмитрий Дьяченко («О чем еще говорят мужчины»), Жора Крыжовников («Горько!»).

Издание отмечает, что критерием оценки послужил «исключительно коммерческий успех фильмов, которые сняли наши герои». «Оценивать художественную ценность самых кассовых картин мы не беремся — оставим это профессионалам. Поэтому в списке нет имен многих известных российских режиссеров, признанных мировым киносообществом: Андрея Звягинцева, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского, Александра Сокурова и др», — пояснили авторы рейтинга.

При составлении рейтинга издание использовало ​сведения «Кинопоиска» и «Бюллетеня кинопрокатчика», затем эти цифры сверялись с данными компаний-производителей.

Комментарии
4
А Б
Коммерческий успех Бекмамбетова весьма сомнителен, т.к. его "Бен Гур" не смог собрать в прокате достаточно средств для того, чтобы окупить затраты на производство фильма.
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В Г
Умственное развитие А Б весьма сомнительное, т.к. он не понимает, что в данном рейтинге учитываются кассовые сборы всех фильмов конкретного режиссёра минус все затраты на эти фильмы и получается итоговая цифра.
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ММС
Странно, что автор статьи ассоциирует Лебедева в "Волкодавом..", тогда как вся страна ассоциирует его с "Легендой №17".
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