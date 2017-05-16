Forbes впервые составил рейтинг самых доходных российских режиссеров
Рейтинг наиболее коммерчески успешных российских режиссеров, составленный Forbes, возглавил Тимур Бекмамбетов. В тройку лучших вошли также Леван Габриадзе и Федор Бондарчук.
Рейтинг наиболее коммерчески успешных российских режиссеров, составленный Forbes, возглавил Тимур Бекмамбетов. В тройку лучших вошли также Леван Габриадзе и Федор Бондарчук.
Российский журнал Forbes впервые составил рейтинг наиболее коммерчески успешных режиссеров.
Доходы от продаж прав телеканалам в рейтинге не учитывались, для его составления отбирались картины, снятые после 2000 года.
Первое место в рейтинге с большим отрывом занял Тимур Бекмамбетов, фильмы которого принесли $430 млн дохода. Самый кассовый фильм Бекмамбетова — «Особо опасен» с Анджелиной Джоли и Морганом Фрименом — собрал в прокате на $341,4 млн больше, чем стоило его производство.
На втором месте оказался
Федор Бондарчук занял в рейтинге Forbes третье место с общими показателем $70 млн.
По данным издания, самый кассовый фильм режиссера «Сталинград» принес $69 млн.
Далее в рейтинге следуют Николай Лебедев («Волкодав из рода Серых Псов»), Дмитрий Дьяченко («О чем еще говорят мужчины»), Жора Крыжовников («Горько!»).
Издание отмечает, что критерием оценки послужил «исключительно коммерческий успех фильмов, которые сняли наши герои». «Оценивать художественную ценность самых кассовых картин мы не беремся — оставим это профессионалам. Поэтому в списке нет имен многих известных российских режиссеров, признанных мировым киносообществом: Андрея Звягинцева, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского, Александра Сокурова и др», — пояснили авторы рейтинга.
При составлении рейтинга издание использовало сведения «Кинопоиска» и «Бюллетеня кинопрокатчика», затем эти цифры сверялись с данными