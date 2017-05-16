Forbes впервые составил рейтинг самых доходных российских режиссеров

Главным показателем успешности издание выбрало положительную разницу между бюджетами, затраченным на производство фильмов, и сборами в прокате.

Главным показателем успешности издание выбрало положительную разницу между бюджетами, затраченным на производство фильмов, и сборами в прокате.

Доходы от продаж прав телеканалам в рейтинге не учитывались, для его составления отбирались картины, снятые после 2000 года.

Первое место в рейтинге с большим отрывом занял Тимур Бекмамбетов, фильмы которого принесли $430 млн дохода. Самый кассовый фильм Бекмамбетова — «Особо опасен» с Анджелиной Джоли и Морганом Фрименом — собрал в прокате на $341,4 млн больше, чем стоило его производство.