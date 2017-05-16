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09:20 (мск), источник: ТАСС

В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Москве в понедельник в связи с усилением ветра до 15 м/с и выше, сообщили в столичном Метеобюро.

Источник: Reuters

«С 09.00 до 21.00 мск в Москве и ТиНАО (Новая Москва) ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — отметили в Метеобюро.

Там добавили, что погоду в Москве в понедельник будет определять атмосферный фронт скандинавского циклона, весь день будет идти дождь.

Автомобилистам рекомендовано не парковаться под деревьями, а пешеходам — сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.

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