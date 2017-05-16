Дожди в Крыму прекратятся 17 мая
На полуостров пришли холода.
На полуостров пришли холода.
В Крыму 16 мая, ожидается дождливая погода. Такое ощущение, что природа на нас обиделась и вместо весеннего тепла на полуострове запахло осенней сыростью.
— На текущей неделе в Крыму ожидается прохладная погода. Днем температура воздуха составит всего 14−19 градусов тепла, ночью от +6 до +11, на побережье до +14, — сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
По данным синоптиков, осадки прекратятся 17 мая, но усилится ветер. Порывы прохладного
Керченская переправа в среду будет работать исходя из погодных условий. За изменениями в работе переправы следите в
Напомним, аграрии оценили ущерб, причиненный заморозками, ударившими в Крыму 26 и 27 апреля, в 188 миллионов рублей.