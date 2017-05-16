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09:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Дожди в Крыму прекратятся 17 мая

На полуостров пришли холода.

В Крыму 16 мая, ожидается дождливая погода. Такое ощущение, что природа на нас обиделась и вместо весеннего тепла на полуострове запахло осенней сыростью.

— На текущей неделе в Крыму ожидается прохладная погода. Днем температура воздуха составит всего 14−19 градусов тепла, ночью от +6 до +11, на побережье до +14, — сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

По данным синоптиков, осадки прекратятся 17 мая, но усилится ветер. Порывы прохладного северо-восточного ветра будут достигать 7−12 метров в секунду, местами усилятся до 17 метров в секунду.

Керченская переправа в среду будет работать исходя из погодных условий. За изменениями в работе переправы следите в онлайн-режиме на официальном сайте ООО «Морская дирекция» и по телефону «горячей линии» 8 (989) 299−42−60.

Напомним, аграрии оценили ущерб, причиненный заморозками, ударившими в Крыму 26 и 27 апреля, в 188 миллионов рублей.

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