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09:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбасский школьник стал призером конкурса «Живая классика»

Новокузнечанин вошел в десятку лучших чтецов России.

Павел Грошев из новокузнецкой школы № 93 вошел в десять лучших чтецов на конкурсе «Живая классика».

Как сообщает пресс-служба областной администрации, всероссийский этап конкурса проходил в международном детском центре «Артек». Конкурс юных чтецов был организован при поддержке министерства образования и науки РФ, министерства культуры РФ, федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В конкурсе принимали участие школьники из 85 субъектов РФ, на заключительный этап в «Артек» приехали 225 человек. От Кемеровской области выступали трое школьников из Новокузнецка и Березовского. По результатам конкурса Павел Грошев, ученик 10 класса, вошел в десятку победителей. Лучшие чтецы смогут выступить в Москве, где 6 июня состоится суперфинал.

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