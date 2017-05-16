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10:51 (мск), источник: АиФ Казань

Пострадавшие вкладчики ТФБ и Интехбанка проведут митинг 17 мая

«Союз пострадавших вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка» проведет митинг 17 мая в парке им. Петрова.

Требования «погорельцев» остаются прежними: вернуть их деньги и наказать виновных. По словам вкладчиков, стимул есть, ведь благодаря проделанной работе Союз заручился поддержкой уполномоченного по правам предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова, который проявил большую заинтересованность в решении проблемы.

Кроме того, включились в работу юристы, которые готовы бороться за деньги «погорельцев», в том числе и привлекать к субсидиарной ответственности высшее руководство банков и их собственников. Митинг пройдет с 17.00 до 19.00.

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