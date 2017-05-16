Минздрав объяснил различия в данных о числе ВИЧ-инфицированных
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По словам представителя Минздрава, господин Покровский привел результаты эпидемиологического мониторинга, проводимого НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора на основании положительных лабораторных исследований на ВИЧ, а не статистические данные по заболеваемости.
Вчера глава Минздрава заявила о снижении на 15% новых случаев заражения
«Лабораторный мониторинг — значительно менее точный инструмент, который не предполагает такой степени персонификации информации относительно выявленного случая. Так, например, один и тот же человек, сдавший тест на ВИЧ и получивший положительный результат в нескольких учреждениях, фиксируется в мониторинге как несколько отдельных случаев, чего нет в официальной статистической информации», — подчеркнули в
Напомним, правительство России утвердило правила ведения федеральных регистров пациентов с ВИЧ и туберкулезом. Федеральные регистры лиц, инфицированных туберкулезом и ВИЧ, должны заработать в полную силу не позднее 1 июля 2017 года.