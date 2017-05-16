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10:15 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Минздрав объяснил различия в данных о числе ВИЧ-инфицированных

В пресс-службе Минздрава «Интерфаксу» объяснили разницу в данных главы ведомства Вероники Скворцовой и руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского.

Источник: РИА "Новости"

По словам представителя Минздрава, господин Покровский привел результаты эпидемиологического мониторинга, проводимого НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора на основании положительных лабораторных исследований на ВИЧ, а не статистические данные по заболеваемости.

Болезнь
Диагностика ВИЧ-инфекции

Вчера глава Минздрава заявила о снижении на 15% новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. По ее словам, в 2016 году было зафиксировано 86,8 тыс. случаев заражения. В свою очередь, академик РАН Вадим Покровский заявил, что в 2016 году количество зараженных ВИЧ-инфекцией в России выросло на 5,3%, и сказал о 103,5 тыс. новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

«Лабораторный мониторинг — значительно менее точный инструмент, который не предполагает такой степени персонификации информации относительно выявленного случая. Так, например, один и тот же человек, сдавший тест на ВИЧ и получивший положительный результат в нескольких учреждениях, фиксируется в мониторинге как несколько отдельных случаев, чего нет в официальной статистической информации», — подчеркнули в пресс-службе, добавив, что заболеваемость отражает число лиц с установленным диагнозом, а не число лабораторных анализов.

Напомним, правительство России утвердило правила ведения федеральных регистров пациентов с ВИЧ и туберкулезом. Федеральные регистры лиц, инфицированных туберкулезом и ВИЧ, должны заработать в полную силу не позднее 1 июля 2017 года.

Комментарии
2
А Б
Минздраву не выгодно показывать увеличение численности заразившихся СПИДом, поскольку это будет говорить о неэффективности принимаемых им мер по борьбе с распространением заболевания.
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Сергей Смирнофф
Так же лукаво, как с наркоманией и алкоголизмом. Главное отрапортовать. Что бы от кормушки не отлучили
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