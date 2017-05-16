Картину Пикассо продали на аукционе в Нью-Йорке за $45 млн
Общая сумма, которую выручили с торгов Christie's, составила $289 млн.
Общая сумма, которую выручили с торгов Christie's, составила $289 млн.
Одна из картин испанского художника и скульптора Пабло Пикассо «Сидящая женщина в голубом платье» (Femme assise, robe bleue, 1939) продана накануне на вечерних торгах аукционного дома Christie's в
На картине «Сидящая женщина в голубом платье» художник изобразил свою возлюбленную, художницу и фотографа из Франции Дону Маар.
На вечерних торгах Christie's были также проданы работы Марка Шагала, Клода Моне и Фернана Леже.
Самым дорогостоящим лотом стала работа французского скульптора с румынскими корнями Константина Бранкузи «Спящая муза» (La muse endormie, 1913). Ее реализовали за $57 млн.
Общая сумма, которую выручили с торгов Christie's, составила $289 млн.