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09:59 (мск), источник: РБК

Картину Пикассо продали на аукционе в Нью-Йорке за $45 млн

Общая сумма, которую выручили с торгов Christie's, составила $289 млн.

Источник: AFP 2017
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Одна из картин испанского художника и скульптора Пабло Пикассо «Сидящая женщина в голубом платье» (Femme assise, robe bleue, 1939) продана накануне на вечерних торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке за 45 миллионов долларов, говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте аукционного дома.

На картине «Сидящая женщина в голубом платье» художник изобразил свою возлюбленную, художницу и фотографа из Франции Дону Маар.

На вечерних торгах Christie's были также проданы работы Марка Шагала, Клода Моне и Фернана Леже.

Самым дорогостоящим лотом стала работа французского скульптора с румынскими корнями Константина Бранкузи «Спящая муза» (La muse endormie, 1913). Ее реализовали за $57 млн.

«Спящая муза»

Общая сумма, которую выручили с торгов Christie's, составила $289 млн.

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