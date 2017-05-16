Картину Пикассо продали на аукционе в Нью-Йорке за $45 млн

34 легендарные картины, которые должен знать каждый

Одна из картин испанского художника и скульптора Пабло Пикассо «Сидящая женщина в голубом платье» (Femme assise, robe bleue, 1939) продана накануне на вечерних торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке за 45 миллионов долларов, говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте аукционного дома.

На картине «Сидящая женщина в голубом платье» художник изобразил свою возлюбленную, художницу и фотографа из Франции Дону Маар.

На вечерних торгах Christie's были также проданы работы Марка Шагала, Клода Моне и Фернана Леже.

Самым дорогостоящим лотом стала работа французского скульптора с румынскими корнями Константина Бранкузи «Спящая муза» (La muse endormie, 1913). Ее реализовали за $57 млн.