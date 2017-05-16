Небо над Автозаводским районом украсили воздушные змеи
В Автозаводском районе прошел финальный этап районных соревнований по запуску воздушных змеев среди школьников. Свое мастерство показали ребята из 14 школ. Змеев они делали сами.
В Автозаводском районе прошел финальный этап районных соревнований по запуску воздушных змеев среди школьников. Свое мастерство показали ребята из 14 школ. Змеев они делали сами.
В ходе соревнований судьи оценивали внешний вид и угол подъема. Для полетов погода не благоволила — ветер был слабый. Однако маленьких участников это нисколько не расстроило. Змеи набирали угол подъема и 40, и 50 градусов. Дети, получившие наибольшее количество баллом, примут участие в городских соревнованиях.
Победителей направят на городское первенство. Оно состоится в Нижнем Новгороде 17 мая.