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10:53 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Четыре чиновника Городищенского района оштрафованы за волокиту

В Волгоградской области по инициативе прокуратуры Городищенского района оштрафованы сотрудники районной и городской администраций.

Как стало известно ВДТВ, данная мера была предпринята в отношении чиновников Городище и Городищенского района по итогам проверки на предмет соблюдения законодательства при оказании муниципальных услуг.

В частности, сообщают в прокуратуре региона, в ходе проверки были установлены многочисленные факты неправомерного отказа администрацией Городище трем лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, в предоставлении в аренду земельных участков.

В деятельности районной администрации вскрыты многочисленные факты волокиты при рассмотрении обращений граждан о предоставлении муниципальных услуг.

Прокурором Городищенского района были возбуждены дела в отношении четырех чиновников.

Постановлениями мировых судей должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 7 тысяч рублей на каждого.

Все допущенные нарушения устранены.

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