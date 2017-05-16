Четыре чиновника Городищенского района оштрафованы за волокиту
В Волгоградской области по инициативе прокуратуры Городищенского района оштрафованы сотрудники районной и городской администраций.
В Волгоградской области по инициативе прокуратуры Городищенского района оштрафованы сотрудники районной и городской администраций.
Как стало известно ВДТВ, данная мера была предпринята в отношении чиновников Городище и Городищенского района по итогам проверки на предмет соблюдения законодательства при оказании муниципальных услуг.
В частности, сообщают в прокуратуре региона, в ходе проверки были установлены многочисленные факты неправомерного отказа администрацией Городище трем лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, в предоставлении в аренду земельных участков.
В деятельности районной администрации вскрыты многочисленные факты волокиты при рассмотрении обращений граждан о предоставлении муниципальных услуг.
Прокурором Городищенского района были возбуждены дела в отношении четырех чиновников.
Постановлениями мировых судей должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 7 тысяч рублей на каждого.
Все допущенные нарушения устранены.