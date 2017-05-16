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13:42 (мск), источник: Meduza

Грудные импланты — причина редкого типа лимфомы. The New York Times — о заболевании, о котором врачи почти ничего не знают

В марте 2017 года Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США заявило, что ему известно о девяти случаях смерти из-за лимфомы, единственная причина которой — грудные импланты. The New York Times рассказывает истории женщин, столкнувшихся с этим заболеванием, и объясняет, что мы о нем знаем.

Источник: Reuters

О том, что грудные импланты могут приводить к особой разновидности лимфомы, начали писать с середины 1990-х. Исследователи публиковали статьи об отдельных случаях, но точно доказать связь не получалось. И только недавно Всемирная организация здравоохранения окончательно решила, что можно выделить анапластическую крупноклеточную лимфому, возникшую у женщин с грудными имплантами, в отдельное заболевание. Раковые клетки находятся в жидкости возле импланта. Они возникают из клеток иммунной системы, и именно это отличает заболевание от рака молочной железы.

До некоторых пор у женщины может не возникать никаких симптомов, но потом появляется болезненный отек, ощущается скопление жидкости и могут образоваться «шишки» в груди или под мышкой.

Риск развития анапластической крупноклеточной лимфомы у женщин с имплантами небольшой. В США и Европе это один случай на 30 тысяч женщин с текстурированными имплантами (имплантами с неровной поверхностью; в основном лимфома развивается в том случае, если имплант именно такой), в Австралии по непонятным причинам — один случай на 10 тысяч или даже тысячу. И хотя эти риски кажутся маленькими, нужно учитывать, что все больше и больше женщин увеличивают грудь с помощью имплантов. Сейчас в США ежегодно эту процедуру проходит 400 тысяч женщин.

Никто точно не знает, почему импланты вызывают лимфому, однако у ученых есть несколько предположений. Многие другие типы лимфом возникают на фоне постоянного воспаления. У текстурированных имплантов большая площадь, соответственно для бактерий есть больше места, и они могут образовать пленку, которая приводит к воспалению. А воспаление — в свою очередь, к лимфоме. Обычно это происходит через 8−10 лет после операции, но может случиться в промежутке от 2 до 32 лет.

Из-за того, что эта лимфома такая редкая, как ее лучше лечить, до конца не понятно. Только в конце 2016 года американская Национальная всеобщая онкологическая сеть выпустила соответствующее руководство (в 2017 году текст обновили). Известно, что в большинстве случаев такую лимфому можно вылечить, но так как о ней до сих пор знают далеко не все врачи, диагноз иногда ставят слишком поздно.

Некоторым героиням материала The New York Times лимфому приходилось лечить уже после того, как они избавлялись от рака молочной железы. После операции они ставили грудные импланты, и это приводило к новому онкологическому заболеванию.

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Грудные импланты — причина редкого типа лимфомы. The New York Times — о заболевании, о котором врачи почти ничего не знают
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