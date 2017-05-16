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10:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Жителям трех районов Ростова до начала июня будут отключать воду

Как сообщает пресс-служба администрации города, из-за проведения ремонтных работ в канализационном коллекторе, жителям трех районов Ростова будут в несколько этапов отключать подачу воды: с 8:00 16 мая до 17:00 17 мая, с 8:00 23 мая до 17:00 24 мая, с 8:00 30 мая до 17:00 31 мая, с 8:00 6 июня до 17:00 7 июня.

Без воды в эти даты останутся жители Первомайского района на просп. Мира, ул. Шолохова, ул. Металлургическая, просп. Сельмаш, ул. 1-ой Конной Армии; 2-ого поселка Орджоникидзе в границах ул. Российской, ул. Курчатова, ул. Панфиловцев, ул. Шолохова;10-ого поселка Орджоникидзе на. ул. Российская, ул. Урожайная, ул. Зеленодольская, ул. Клубная; пос. Чкаловский в границах улиц Щербакова, ул. Орская, ул. Туполева, ул. Днепропетровская, ул. Каскадная, ул. Шостаковича, ул. Белорусская, ул. Казахская, ул. Киргизская, ул. Вятская, ул. 50-лет Ростсельмаша. Жителям микрорайона «Темериник» отключат воду на ул. Лелюшенко, ул. Миронова, ул. Думенко, ул. Штахановского.

Коммунальщики прекратят подачу воды и в Ворошиловском районе на ул. Фурмановская, ул. Нариманова, ул. Евдокимова, ул. Ленина, ул. Врубовая, ул. Новаторов, просп. М. Нагибина, ул. Орбитальная, ул. Армянская, ул. Обсерваторная, ул. Вселенная;.

Воду отключат в микрорайне «Северный» на ул. Волкова, просп. Космонавтов, ул. Комарова, ул. Добровольского, ул. Б. Капустина, просп. Королева;.

Отключения также пройдут в Октябрьском районе города на ул. ул. Погодина, ул. Шеболдаева, ул. Немировича-Данченко, ул. Ц. Кунникова, ул. Ларина, ул. Нансена, пл. 2-ой Пятилетки, ул. Зоологическая, ул. Тоннельная, ул. Таганрогская, ул. Тимошенко, ул. Оганова, ул. Вавилова, ул. Особенная и в границах улиц: ул. Горшкова, ул. Дебальцевская.

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