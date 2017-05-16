Жителям трех районов Ростова до начала июня будут отключать воду

Без воды в эти даты останутся жители Первомайского района на просп. Мира, ул. Шолохова, ул. Металлургическая, просп. Сельмаш, ул. 1-ой Конной Армии; 2-ого поселка Орджоникидзе в границах ул. Российской, ул. Курчатова, ул. Панфиловцев, ул. Шолохова;10-ого поселка Орджоникидзе на. ул. Российская, ул. Урожайная, ул. Зеленодольская, ул. Клубная; пос. Чкаловский в границах улиц Щербакова, ул. Орская, ул. Туполева, ул. Днепропетровская, ул. Каскадная, ул. Шостаковича, ул. Белорусская, ул. Казахская, ул. Киргизская, ул. Вятская, ул. 50-лет Ростсельмаша. Жителям микрорайона «Темериник» отключат воду на ул. Лелюшенко, ул. Миронова, ул. Думенко, ул. Штахановского.

Коммунальщики прекратят подачу воды и в Ворошиловском районе на ул. Фурмановская, ул. Нариманова, ул. Евдокимова, ул. Ленина, ул. Врубовая, ул. Новаторов, просп. М. Нагибина, ул. Орбитальная, ул. Армянская, ул. Обсерваторная, ул. Вселенная;.

Воду отключат в микрорайне «Северный» на ул. Волкова, просп. Космонавтов, ул. Комарова, ул. Добровольского, ул. Б. Капустина, просп. Королева;.