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10:56 (мск), источник: ИА Башинформ

Автомобилистов Уфы предупреждают: за нелегальную парковку грозит штраф до 100 тысяч рублей

УФА, 16 мая 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе нелегальная парковка на газоне, на детской или спортивной площадке может грозить водителю автомобиля штрафом до 100 тысяч рублей.

Подобные нарушения выявляются инспекторами городского Центра общественной безопасности в ходе профилактических рейдов, что, как правило, влечет за собой наложение административного штрафа.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе администрации Уфы, для физических лиц размер административного штрафа от двух тысяч до трех тысяч рублей. Для должностных лиц наказание гораздо более серьезное — от десяти 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Юридические лица будут оштрафованы за нарушение благоустройства города на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Несоблюдение правил благоустройства — одно из самых распространенных нарушений. Только в Советском районе Уфы за 2017 год составлено и рассмотрено 1144 протокола, наложено штрафов на сумму свыше 1,5 млн рублей.

На территории Уфы запрещены эксплуатация и ремонт транспортных средств, а также мойка, наезд, стоянка транспортных средств (в том числе разукомплектованных) на спортивных и детских площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями, участках без твердого покрытия.

Также нелегальной считается парковка в зонах застройки многоквартирных жилых домов, у газовых распределителей, электрораспределительных подстанций или стоянка транспортных средств (в том числе разукомплектованных) на проезжей части дворовых территорий, препятствующая механизированной уборке и вывозу бытовых отходов, за исключением случаев использования транспортных средств в целях выполнения аварийных работ.

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