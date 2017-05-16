Молодого кемеровчанина осудили за экстремизм в интернете
Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Житель областного центра размещал на своих страницах в соцсетях материалы экстремистского характера.
По сообщению
В отношении ранее судимого кемеровчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства». В рамках расследования была проведена лингвистическая экспертиза, которая подтвердила, что все размещенные тексты носят экстремистский характер. Суд признал жителя областного центра виновным.