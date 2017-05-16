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10:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Молодого кемеровчанина осудили за экстремизм в интернете

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Житель областного центра размещал на своих страницах в соцсетях материалы экстремистского характера.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, 23-летний житель Кировского района Кемерова уже был ранее судим. Кемеровчанин поссорился со своим другом неславянской национальности. После этого осужденный стал размещать на своих страницах в соцсетях текстовые материалы экстремистского характера. Все его посты находились в открытом доступе.

В отношении ранее судимого кемеровчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства». В рамках расследования была проведена лингвистическая экспертиза, которая подтвердила, что все размещенные тексты носят экстремистский характер. Суд признал жителя областного центра виновным.

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