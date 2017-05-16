Найдена самая замусоренная территория в мире

Речь идет об острове Хендерсона, расположенном на расстоянии более 5000 километров от крупных населенных центров. Он настолько труднодоступен, что люди (исследователи) бывают на нем лишь раз в пять-десять лет. Однако остров расположен почти в центре Южно-Тихоокеанской системы течений, что делает его центром притяжения для мусора, приплывающего из Южной Америки или сбрасываемого проплывающими по океану кораблями.

Во время последней экспедиции на остров Хендерсона Дженнифер Лаверс и ее коллеги по Университету Тасмании обнаружили, что концентрация пластмассового мусора на пляжах доходит до 671 единиц на квадратный метр — максимальная плотность из зафиксированных в мире. Каждый день на берега острова волны выбрасывают больше 3570 новых фрагментов, а общий вес мусора на острове, по расчетам ученых, составляет 17 тонн.

Исследователи подчеркивают, что их цифры преуменьшают масштаб бедствия, так как им не удалось обследовать скалы и каменистые берега острова. Также они напоминают, что больше 300 миллионов тонн пластмассы (из того, что в мире производят ежегодно) никак не перерабатывается и в итоге оказывается в мировом океане.