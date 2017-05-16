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12:39 (мск), источник: Индикатор

Найдена самая замусоренная территория в мире

Найдена территория с максимальной в мире плотностью пластмассового мусора на ее поверхности. Ей оказался один из самых уединенных и спрятанных от человека островов в мире. Об открытии сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Источник: AP 2017

Речь идет об острове Хендерсона, расположенном на расстоянии более 5000 километров от крупных населенных центров. Он настолько труднодоступен, что люди (исследователи) бывают на нем лишь раз в пять-десять лет. Однако остров расположен почти в центре Южно-Тихоокеанской системы течений, что делает его центром притяжения для мусора, приплывающего из Южной Америки или сбрасываемого проплывающими по океану кораблями.

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Во время последней экспедиции на остров Хендерсона Дженнифер Лаверс и ее коллеги по Университету Тасмании обнаружили, что концентрация пластмассового мусора на пляжах доходит до 671 единиц на квадратный метр — максимальная плотность из зафиксированных в мире. Каждый день на берега острова волны выбрасывают больше 3570 новых фрагментов, а общий вес мусора на острове, по расчетам ученых, составляет 17 тонн.

Исследователи подчеркивают, что их цифры преуменьшают масштаб бедствия, так как им не удалось обследовать скалы и каменистые берега острова. Также они напоминают, что больше 300 миллионов тонн пластмассы (из того, что в мире производят ежегодно) никак не перерабатывается и в итоге оказывается в мировом океане.

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