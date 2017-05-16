Познер попросил власти разъяснить возможность атеизма без риска нарушить УК РФ

Источник: РИА "Новости"

Познер прокомментировал на своем сайте решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга, приговорившего к 3,5 годам условно блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в храме.

Я, как известно, атеист. Следовательно, считаю, что бога нет. Я не то чтобы бегаю кругом и кричу “нету, нету” с утра до вечера, но и не скрываю своих убеждений. Владимир Познер

«Я хотел бы получить исчерпывающее разъяснение: исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс РФ? Может быть, Патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что бога нет? Может быть, председатель Конституционного суда скажет мне, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю? Может быть, глава государства внесет ясность, не ожидает ли меня суд и, даст бог, извините за каламбур, мягкий приговор?» — задается вопросами Познер. При этом он выразил опасение, что и размещение данного сообщения может грозить ему судом или сроком.

Журналист напомнил, что когда закон об оскорблении чувств верующих был принят, многие предупреждали, что он будет использоваться для преследования противников церкви. По его мнению, именно это сейчас и происходит. «Когда-то за отрицание существования бога, то есть за атеизм, сжигали на кострах, в частности, этим увлеченно занималась “Святая инквизиция”. Я не сомневаюсь, что и поныне есть люди, которые сожалеют о том, что этот способ борьбы с ересью более не применяется, не буду называть фамилии, а то еще привлекут по 248-й статье УК РФ за возбуждение ненависти», — написал Познер.