Валютные ипотечники в Петербурге напомнили о себе Центробанку

Как сообщила «Фонтанке» один из лидеров движения валютных заемщиков Галина Григорьева, у многих из вышедших на пикет уже отнимают квартиры по решению суда. «А ведь у них только в договорах стояла валюта, фактические деньги им выдавали в рублях, но суды это не принимают во внимание», — отметила она.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила президенту Владимиру Путину установить размер месячного взноса для валютных ипотечников по курсу, действующему на момент подписания договора. Как сообщали СМИ, в ответ Владимир Путин предложил проработать данный механизм, но отметил необходимость учета интересов всех сторон, включая кредитные организации.