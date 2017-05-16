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19:49 (мск), источник: Фонтанка

Валютные ипотечники в Петербурге напомнили о себе Центробанку

В Петербурге порядка 50 валютных ипотечников вышли 16 мая с пикетом к Северо-Западному офису Центробанка на Фонтанке. Активисты потребовали поддержки от государства.

Как сообщила «Фонтанке» один из лидеров движения валютных заемщиков Галина Григорьева, у многих из вышедших на пикет уже отнимают квартиры по решению суда. «А ведь у них только в договорах стояла валюта, фактические деньги им выдавали в рублях, но суды это не принимают во внимание», — отметила она.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила президенту Владимиру Путину установить размер месячного взноса для валютных ипотечников по курсу, действующему на момент подписания договора. Как сообщали СМИ, в ответ Владимир Путин предложил проработать данный механизм, но отметил необходимость учета интересов всех сторон, включая кредитные организации.

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