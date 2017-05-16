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12:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

Видео: В Лениногорском районе стадо коров вывалили из «КамАЗа»

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В сети Интернет появилось видео о том, как в Лениногорском районе стадо коров буквально выбросили из грузовика «КамАЗ».

На ролике видно, как на территории для скота с открытого борта одного из припаркованных грузовиков вываливаются коровы, падают друг на друга, не все сразу поднимаются.

По предварительным данным, инцидент произошел на территории отделения агрофирмы «Лениногорская» в селе Старый Иштеряк.

Уточним, что для транспортировки рогатого скота обычно предусмотрен специальный трап, предназначенный для безопасной погрузки и выгрузки животных.

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