Видео: В Лениногорском районе стадо коров вывалили из «КамАЗа»

На ролике видно, как на территории для скота с открытого борта одного из припаркованных грузовиков вываливаются коровы, падают друг на друга, не все сразу поднимаются.

По предварительным данным, инцидент произошел на территории отделения агрофирмы «Лениногорская» в селе Старый Иштеряк.

Уточним, что для транспортировки рогатого скота обычно предусмотрен специальный трап, предназначенный для безопасной погрузки и выгрузки животных.