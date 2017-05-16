Видео: В Лениногорском районе стадо коров вывалили из «КамАЗа»
(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В сети Интернет появилось видео о том, как в Лениногорском районе стадо коров буквально выбросили из грузовика «КамАЗ».
(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В сети Интернет появилось видео о том, как в Лениногорском районе стадо коров буквально выбросили из грузовика «КамАЗ».
На ролике видно, как на территории для скота с открытого борта одного из припаркованных грузовиков вываливаются коровы, падают друг на друга, не все сразу поднимаются.
По предварительным данным, инцидент произошел на территории отделения агрофирмы «Лениногорская» в селе Старый Иштеряк.
Уточним, что для транспортировки рогатого скота обычно предусмотрен специальный трап, предназначенный для безопасной погрузки и выгрузки животных.