Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Треть россиян не доверяет врачам
В Петербурге школьник попал в больницу с огнестрельным ранением
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
«Король поэтов» и крещение Толстым: 7 фактов об Игоре СеверянинеПоэт, певец и эгоист родился 16 мая 1887 года в Петербурге
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Порошенко: Украина отменяет Переяславскую Раду 1654 года
США купили у Киева истребители СССР - причины
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Валерий Меладзе показал, как счастлив с Джанабаевой - СМИ
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12«Евровидение-2017»
12Бал Met Gala 2017
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12:14 (мск), источник: dostup1.ru

С 2018 года на Южном Урале запретят весеннюю охоту

Это связано с лесными пожарами, пик которых уже традиционно приходится на середину апреля и начало мая.

Источник: Reuters

Власти Челябинской области решили запретить весеннюю охоту с 2018 года — мера связана с критической пожароопасной ситуацией, которая приходится на середину апреля и начало мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам вице-губернатора Челябинской области Олега Климова, на сегодняшний день в регионе ликвидировано почти 300 лесных пожаров на площади 2 592 гектара. Лидеры «жаркого» антирейтинга — Красноармейский, Кунашакский, Чебаркульский и Сосновский районы. Их руководители, подчеркивает Климов, не подготовились должным образом к опасному периоду.

Во избежание патовых ситуаций в будущем чиновник предложил принять следующие меры: во-первых, в срочном порядке «выявить и принципиально наказать» всех собственников неиспользуемых земель, во-вторых, усилить профилактическую работу сельских старост, а в-третьих, отменить весеннюю охоту, что, к слову, сделали уже в ряде других субъектов Российской Федерации.

Власти региона предложения поддержали. Глава Челябинской области Борис Дубровский напомнил, что по долгосрочным прогнозам синоптиков, лето ожидается засушливым: осадки ниже климатической нормы, а температуры выше. «Контроль по этой ситуации должен быть на постоянной основе», — заключил губернатор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
С 2018 года на Южном Урале запретят весеннюю охоту
Киев заблокировал Mail.Ru, Одноклассники, ВКонтакте и Яндекс
Никки Хейли призвала Россию признать «ужасы сирийского режима»
NYT: Дональд Трамп теряет поддержку республиканцев в Сенате
Сборная России проведет решающий матч на групповом этапе ЧМ
Познер попросил Путина объяснить, накажут ли его за атеизм
СМИ: ИГ решила ударить по российским кораблям в проливе Босфор
Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press за клевету
Спорт
Блины, борщ и «сухой закон»: как сборная России питается на ЧМ Еду в гостинице, где проживает сборная России по хоккею во время чемпионата мира, готовит один из лучших поваров Кельна
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях» Алексей Воробьев и Полина Гагарина представили совместную работу звездам и их детям
Недвижимость
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Советские дети-актеры: что с ними сейчас Что стало со звездой советского фильма «Гостья из будущего» и другими кумирами советского детства.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь