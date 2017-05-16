С 2018 года на Южном Урале запретят весеннюю охоту

Власти Челябинской области решили запретить весеннюю охоту с 2018 года — мера связана с критической пожароопасной ситуацией, которая приходится на середину апреля и начало мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам вице-губернатора Челябинской области Олега Климова, на сегодняшний день в регионе ликвидировано почти 300 лесных пожаров на площади 2 592 гектара. Лидеры «жаркого» антирейтинга — Красноармейский, Кунашакский, Чебаркульский и Сосновский районы. Их руководители, подчеркивает Климов, не подготовились должным образом к опасному периоду.

Во избежание патовых ситуаций в будущем чиновник предложил принять следующие меры: во-первых, в срочном порядке «выявить и принципиально наказать» всех собственников неиспользуемых земель, во-вторых, усилить профилактическую работу сельских старост, а в-третьих, отменить весеннюю охоту, что, к слову, сделали уже в ряде других субъектов Российской Федерации.

Власти региона предложения поддержали. Глава Челябинской области Борис Дубровский напомнил, что по долгосрочным прогнозам синоптиков, лето ожидается засушливым: осадки ниже климатической нормы, а температуры выше. «Контроль по этой ситуации должен быть на постоянной основе», — заключил губернатор.