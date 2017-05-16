С 2018 года на Южном Урале запретят весеннюю охоту
Это связано с лесными пожарами, пик которых уже традиционно приходится на середину апреля и начало мая.
Это связано с лесными пожарами, пик которых уже традиционно приходится на середину апреля и начало мая.
Власти Челябинской области решили запретить весеннюю охоту с 2018 года — мера связана с критической пожароопасной ситуацией, которая приходится на середину апреля и начало мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По словам
Во избежание патовых ситуаций в будущем чиновник предложил принять следующие меры:
Власти региона предложения поддержали. Глава Челябинской области Борис Дубровский напомнил, что по долгосрочным прогнозам синоптиков, лето ожидается засушливым: осадки ниже климатической нормы, а температуры выше. «Контроль по этой ситуации должен быть на постоянной основе», — заключил губернатор.