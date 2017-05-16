Экс-депутата из Златоуста, воевавшего за Новороссию, бывшая подруга обвиняет в краже собаки

Как сообщила корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» сама экс-сожительница Негребецких, ее любимую собачку похитили неизвестные 5 мая. По словам женщины, ее отец по обыкновению отправился выгулять питомца, но на выходе из подъезда получил неожиданный удар в лицо. Пожилой мужчина упал, у него разбились очки, а нападавший вместе с собакой скрылся в неизвестном направлении.

Виновным в дерзком похищении животного хозяйка считает своего бывшего мужа, Александра Негребецких, с которым они в свое время расстались не очень мирно. «Если и не сам Александр украл Джессику (кличка собаки — ред.), то организатор уж точно он», — уверена женщина. Также она утверждает, что многократно обращалась по этому поводу в полицию и прокуратуру, но везде ее проигнорировали. На своей странице «ВКонтакте» хозяйка пропавшего пса разместила эмоциональный пост с фотографиями, в котором призывает сообщить ей любую информацию о домашнем любимце.

Кроме того, бывшая девушка «новоросса» поделилась с южноуральскими СМИ еще одним эпизодом их неудавшейся совместной жизни — якобы Александр, уже после расставания, вместе со своими друзьями пытался затащить ее в машину.

Свою причастность к подобным насильственным действиям Александр категорически отрицает — равно как и к похищению собаки. «Да просто эта баба реально сумасшедшая! Откуда я знаю, что ей еще там в голову взбредёт?! — недоумевает Негребецких. — Я сам об этом только что узнал от журналистов, можете себе представить? Единственная причина ее клеветы на меня — то, что мы с ней разбежались, вот и придумывает на этой почве невесть что».