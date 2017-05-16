Экс-депутата из Златоуста, воевавшего за Новороссию, бывшая подруга обвиняет в краже собаки

Как сообщила корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» сама экс-сожительница Негребецких, ее любимую собачку похитили неизвестные 5 мая. По словам женщины, ее отец по обыкновению отправился выгулять питомца, но на выходе из подъезда получил неожиданный удар в лицо. Пожилой мужчина упал, у него разбились очки, а нападавший вместе с собакой скрылся в неизвестном направлении.
Виновным в дерзком похищении животного хозяйка считает своего бывшего мужа, Александра Негребецких, с которым они в свое время расстались не очень мирно. «Если и не сам Александр украл Джессику (кличка собаки — ред.), то организатор уж точно он», — уверена женщина. Также она утверждает, что многократно обращалась по этому поводу в полицию и прокуратуру, но везде ее проигнорировали. На своей странице «ВКонтакте» хозяйка пропавшего пса разместила эмоциональный пост с фотографиями, в котором призывает сообщить ей любую информацию о домашнем любимце.
Кроме того, бывшая девушка «новоросса» поделилась с южноуральскими СМИ еще одним эпизодом их неудавшейся совместной жизни — якобы Александр, уже после расставания, вместе со своими друзьями пытался затащить ее в машину.
Свою причастность к подобным насильственным действиям Александр категорически отрицает — равно как и к похищению собаки. «Да просто эта баба реально сумасшедшая! Откуда я знаю, что ей еще там в голову взбредёт?! — недоумевает Негребецких. — Я сам об этом только что узнал от журналистов, можете себе представить? Единственная причина ее клеветы на меня — то, что мы с ней разбежались, вот и придумывает на этой почве невесть что».
«Я домой-то с Донбасса приехал буквально на днях, поэтому ни в каком Миассе (город проживания экс-сожительницы Негребецких — ред.) меня 5 мая не могло быть чисто физически! Можете даже сами пробить — границу я легально пересекал. Скоро обратно воевать уеду — так что, зачем мне ее собака?» — дополняет экс-депутат.
Однако даже недавнее участие сожителя в боевых действиях на Юго-Востоке Украины его бывшая спутница жизни опровергает: «Последние полтора года он точно ни на какой Донбасс не ездил! Сидел дома в кресле и водку жрал. Что через пару недель опять воевать поедет — тоже ложь. Максимум куда он может направиться — это к друзьям в Питер, не более того».
«Если моя Джессика вдруг найдётся в Златоусте (родной город Негребецких — ред.), тогда он уж точно не отвертится, — убеждена собеседница агентства. — Иначе как собака туда может попасть? Сама я там не бываю, живу постоянно в Миассе».
Отметим, что Александр Негребецких — член КПРФ, боец ополчения Новороссии и бывший златоустовский депутат — вообще является постоянным ньюсмейкером для региональных СМИ. Так, летом прошлого года ему назначили штраф 500 рублей за мелкое хулиганство.
Как утверждал брутальный ополченец, на него напали несколько пьяных земляков, вооруженных розочками от бутылок, и попытались убить, чтобы получить за его голову награду от СБУ (Служба безопасности Украины).