Молдову ждут дожди

В Бричанах и Сороках плюс 17, в Бельцах на градус больше. В Оргееве термометры покажут 19 выше ноля, в Кишиневе и Тирасполе — 20. В Леове — 21 градус, в Кагуле и Комрате — до 22-х.

В ближайшие дни погода существенно не изменится. В столице днем до плюс 21-го, ночью — 8 выше ноля.