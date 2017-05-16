В Москве объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра

В течение дня ожидается дождь, местами небольшой, температура составит 7−9 градусов по Москве и 6−11 — по Московской области. Ожидаются сильные порывы ветра от 12 до 17 метров в секунду.

В среду синоптики обещают облачность с прояснениями и незначительное повышение температуры.