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12:20 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Припаркованные авто увязли в грязи после дождя во Владивостоке

Прошедший накануне ливень смыл землю с косогора на проезжую часть в центре города (ФОТО).

6
фотографий
6
фотографий

Владивосток, 16 мая, PrimaMedia.

Сильный дождь, прошедший накануне во Владивостоке, оставил неприятные последствия, в том числе и для автомобилистов. Потоком воды снова размыло косогор у храма успения Божией Матери, и проезжая часть превратилась в грязевое месиво, сообщает ИА PrimaMedia.

Отметим, косогор у храма размывается не первый раз. Как только в городе проходит сильный дождь, грязевые потоки устремляются на тротуар. Но в этот раз стихия не пощадила и проезжую часть, и владивостокские автомобилисты вынуждены парковать свои автомобили в грязи, что доставляет очень большие неудобства.

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