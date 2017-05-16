Припаркованные авто увязли в грязи после дождя во Владивостоке

Владивосток, 16 мая, PrimaMedia.

Сильный дождь, прошедший накануне во Владивостоке, оставил неприятные последствия, в том числе и для автомобилистов. Потоком воды снова размыло косогор у храма успения Божией Матери, и проезжая часть превратилась в грязевое месиво, сообщает ИА PrimaMedia.

Отметим, косогор у храма размывается не первый раз. Как только в городе проходит сильный дождь, грязевые потоки устремляются на тротуар. Но в этот раз стихия не пощадила и проезжую часть, и владивостокские автомобилисты вынуждены парковать свои автомобили в грязи, что доставляет очень большие неудобства.