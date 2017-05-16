Большая вода в городе: разлив Волги сняли с квадрокоптера.

«Город уходит под воду» — под таким названием 15 мая на канале «Волгоградсверху» Александр Блинков опубликовал очередное видео, сообщает ВДТВ.

В этот раз в объектив квадрокоптера попал весенний разлив Волги. Напомним, что 8 мая сброс воды на Волжской ГЭС достиг максимума — 25 тысяч кубометров в секунду.

На первых секундах нового видеоролика квадрокоптер парит вдоль Центральной набережной Волгограда, показывая, что в связи с приходом большой воды подтопленными оказались территория Речпорта, площадка, на которой располагались детские аттракционы.

Далее квадрокоптер поднимается ввысь над Волгой, открывая взору весь масштаб и красоту разлива.