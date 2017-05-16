Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Сыр и молоко оправдали
Глава МИД Украины о встрече с Трампом: такого в Москве не ожидали
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
«Король поэтов» и крещение Толстым: 7 фактов об Игоре СеверянинеПоэт, певец и эгоист родился 16 мая 1887 года в Петербурге
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Россия разгромила Латвию на чемпионате мира по хоккею
Блины, борщ и сухой закон: как питаются хоккеисты
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Как спастись от укуса клеща: инструкция
Сыр и молоко оправдали
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Война в карикатурах
12«Евровидение-2017»
12Бал Met Gala 2017
13:37 (мск), источник: Newslab.ru

В центре Красноярска начали строить храм

На пересечении улиц Кирова и Республики в центре Красноярска началось строительство старообрядческого храма.

«На текущий момент строительный объект огорожен, сваи забиты, работает спецтехника», — сообщили в пресс-службе Союза строителей края. Храм планируется завершить в апреле 2019 года. Строительство ведет компания «Арбан».

Напомним, вопрос строительства на пересечении ул. Кирова и ул. Республики храма Русской православной старообрядческой церкви подняли еще в 2014 году. Верующим выдали разрешение, затем прошли публичные слушания по границам строительства. Ранее сообщалось, что храм будет построен в «новгородском стиле».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Мою дочь запихали в машину»: школьная ссора закончилась нападением на ребенка
Киев заблокировал Mail.Ru, Одноклассники, ВКонтакте и Яндекс
В Волгограде из-за взрыва газа рухнула часть жилого дома
NYT: Дональд Трамп теряет поддержку республиканцев в Сенате
Сборная России проведет решающий матч на групповом этапе ЧМ
Познер попросил Путина объяснить, накажут ли его за атеизм
СМИ: ИГ решила ударить по российским кораблям в проливе Босфор
Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press за клевету
Спорт
Блины, борщ и «сухой закон»: как сборная России питается на ЧМ Еду в гостинице, где проживает сборная России по хоккею во время чемпионата мира, готовит один из лучших поваров Кельна
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях» Алексей Воробьев и Полина Гагарина представили совместную работу звездам и их детям
Недвижимость
В Петербурге появится частный трамвай
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
В Петербурге достроили девять проблемных многоэтажек
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Марина Анисина призналась в беременности Фигуристка подтвердила слухи о том, что ждет еще одного малыша от своего бывшего мужа Никиты Джигурды.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь