Без штрафа и упрёка. Где нельзя жарить шашлыки, пить и курить

Главное правило юриспруденции гласит, что наказание должно быть неотвратимым, об этом нужно помнить и знать второй постулат: незнание законов не освобождает от ответсвенности. omsk.aif.ru собрал воедино все нормативные правовые документы федерального и регионального уровней, где прописаны правила поведения человека.

Где можно разводить огонь.

Разводя костёр для шашлыков, помни, что нельзя нарушать правила пожарной безопасности. Основополагающими законодательными актами в этой области являются федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ, федеральный закон «О добровольной пожарной охране» и Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановление правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25 апреля 2012 года N 390. Правила пожарной безопасности в лесу утверждены отдельным постановлением правительства РФ от 30 июня 2007 г. N 417.

В этих документах нет прямых запретов на разведение костров на территории города и сельского поселения, они указывают только на то, что с этой целью не могут быть использованы противопожарные расстояния между зданиями. Также запрещается разжигать костер на полях и на территориях у железной дороги. В лесу на период теплой погоды огонь разрешён на специальных площадках, отделенных противопожарной полосой. За нарушение требований пожарной безопасности гражданин привлекается к ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ. Законы органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления также устанавливают порядок привлечения к ответственности. Размер штрафа для граждан в зависимости от тяжести правонарушения варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, для должностных и юридических лиц он в десятки раз выше.

Если нарушение гражданином правил пожарной безопасности повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, предусматривается уголовная ответственность. В соответствии со ст. 216 УК РФ такое лицо наказывается штрафом в размере 80 000 рублей либо лишением свободы на срок до 5 лет. Также наказание может быть определено в виде принудительных работ и лишения права занимать определённые должности.

Большинство норм, устанавливающих, где можно разводить огонь, а где нельзя, содержится в законах регионального уровня о пожарной безопасности, а также о благоустройстве. Сейчас жителям Омска и Омской области нельзя разводить костры, жечь сухую траву и мусор, выжигать стернь и пожнивные остатки на землях сельхозназначения. Введена ответсвенность за нарушение особого режима. Так физическим лицам грозит штраф от 2 до 4 тыс.рублей. Должностное лицо должно будет заплатить от 15 до 30 тыс. рублей, юрлица — от 400 до 500 тыс. рублей.

Мангал на балконе.

Как правило, для использования мангала в черте города требуется разрешение администрации, однако получить его могут только организации, зарегистрированные в качестве пункта общественного питания. В этом случае является обязательным использование угля, а не дров. Тоже самое касается и использования приспособлений для тепловой обработки пищи, которые устанавливают на собственных балконах. Кстати, законодательство не устанавливает никаких ограничений. Однако объяснений с сотрудниками МЧС в этой ситуации вряд ли удастся избежать, так как частенько осторожные соседи или прохожие, думая, что случился пожар, звонят в пожарную часть.

Где можно курить и «парить» вейп.

«Антитабачный закон» действует в России уже несколько лет, до сих пор спорят о том, где можно, а где нельзя курить. То разрешают, то запрещают, то ослабляют законодательство, то ужесточают. В ч.1 ст. 12 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 N 15-ФЗ дан перечень мест, где запрещено курение табака. В первых пунктах школы и детские сады, учреждения культуры, спорта, здравоохранения, отдельно перечислены поезда, самолёты, вокзалы, порты, гостиницы, рынки. Нельзя курить на рабочем месте, в лифтах и на лестничных площадках и так далее. Курить можно только в специально созданных для этого местах. К организации курилок (особенно это качается помещений) предъявляется немало требований, они должны быть оборудованы знаком «Место для курения», пепельницами, искусственным освещением, в закрытом помещении еще должен быть огнетушитель и вытяжка.

А вот можно ли курить в летнем кафе, то тут законодатель был недостаточно конкретен. Основной вопрос — считать ли веранду кафе частью помещения, в котором предоставляются услуги общественного питания, а значит, курение запрещено в соответствии федеральным законом. Вейперов в России невозможно привлечь к ответственности. Как быть с ними, если они «парят» в общественных местах? Увы, на этот счёт нет ничего в федеральном законе № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Этакий правовой пробел. В полиции пояснили: этот закон предусматривает запрет на курение табака, а вот о вейпинге не сказано ни слова.

Где можно, а где нельзя распивать спиртные напитки.

С 31 марта 2017 года действует новая редакция федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 N 171-ФЗ. Согласно п. 3 ст. 16 употребление алкоголя запрещено в зданиях и помещениях, где ведется образовательная и медицинская деятельность, а также деятельность в области культуры и спорта, на рынках, остановках, на вокзалах и в аэропортах, в местах массового скопления граждан и в нестационарных торговых объектах, во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах, на детских площадках, в парках и скверах.

За распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения (если такое состояние оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность) в указанных местах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1500 рублей (ст.ст. 20.20, 20.21 КоАП РФ). За это также могут арестовать на 15 суток. При задержании сотрудниками полиции за распитие в алкоголя составляется протокол об административном правонарушении. При обжаловании его в суде (чаще всего, в связи с отсутствием события правонарушения) протокол и рапорт рассматриваются в качестве документальных доказательств законности действий полицейского. Гражданин в качестве доказательства своей невиновности может использовать видеосъемку, если она велась (ст. 26.7 КоАП РФ).