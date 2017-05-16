Синоптики пообещали к выходным настоящее лето — днем до +28°С
Атмосферный фронт, который принес в республику небольшое похолодание, покидает страну, уступая место теплу.
Атмосферный фронт, который принес в республику небольшое похолодание, покидает страну, уступая место теплу.
МИНСК, 16 мая — Sputnik.
«Атмосферный фронт, который принес сегодня больше облачности и свежую погоду, постепенно покидает нас, жителей Беларуси ждет малооблачная, сухая и тихая погода с постепенно растущим температурным фоном», — сказал синоптик.
По его словам в среду 17 мая ночью еще возможны заморозки до -2°С, но только по северу республики, при этом днем будет заметно теплее — +13..18 °C, по западу — до +21°С.
В последующие дни дневные и ночные температуры начнут расти: в четверг ночью — до +9°С, днем — до +23°С, в пятницу днем — до +25°С.
На выходных, по информации синоптика, белорусов ожидает