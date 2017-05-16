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14:39 (мск), источник: РИА Новости

Умер актер Олег Видов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Актер Олег Видов скончался в США, заявила РИА Новости его супруга Джоан Борстин.

Источник: РИА Новости

«Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года», — сказала супруга актера.

Олег Видов — советский, российский и американский киноактер и кинорежиссер, родился 11 июня 1943 года в Московской области. Видов сыграл немало ролей в советских фильмах, в том числе в кинофильмах «Всадник без головы», «Метель», «Обыкновенное чудо», «Сказка о царе Салтане», «Джентльмены удачи», «Москва, любовь моя» и другие.

Комментарии
3
RENAUDIO
Соболезную родным и близким.
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Сергей Сергеев
царство ему небесное!
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amoremio
Светлая память....
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