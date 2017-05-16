Умер актер Олег Видов

«Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года», — сказала супруга актера.

Олег Видов — советский, российский и американский киноактер и кинорежиссер, родился 11 июня 1943 года в Московской области. Видов сыграл немало ролей в советских фильмах, в том числе в кинофильмах «Всадник без головы», «Метель», «Обыкновенное чудо», «Сказка о царе Салтане», «Джентльмены удачи», «Москва, любовь моя» и другие.