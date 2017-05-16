Роспотребнадзор расскажет самарским родителям о безопасном детском отдыхе

В период с 22 мая по 05 июня будет проведено тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха. Жители разных районов Самарской области смогут позвонить в территориальные отделы Роспотребнадзора с 10.00 до 17.00 (за исключением обеденного времени с 13.00 до 14.00).

Задать вопросы специалистам Управления Роспотребнадзора и получить консультации можно по телефонам:

8 (646) 266 98 49 — отдел надзора по гигиене детей и подростков (г. Самара);

8 (846) 260 50 25, 262 77 35 — отдел защиты прав потребителей (г. Самара);

8 (848 2) 37 22 03 -территориальный отдел в Тольятти;

8 (846 4) 98 49 79- территориальный отдел в Сызрани;

8 (846 61) 2 24 96- территориальный отдел в Отрадном;

(8 846 35) 4 00 50 -территориальный отдел в Новокуйбышевске;

8 (846 39) 3 01 29- территориальный отдел в Чапаевске;

8 (846 70) 2 18 03 — территориальный отдел в Нефтегорском районе;

8 (846 55) 2 40 44- территориальный отдел в Сергиевском районе.

Специалисты консультационных центров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» ответят по телефонам:

8 (846) 373 49 22 — ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;

8 (846) 337 73 93 — отдел гигиены и эпидемиологии в г. Самара;

8 (846 35) 4 20 38 — филиал в Новокуйбышевске;

8 (846 4) 98 61 21 — филиал в Сызрани;

8 (848 2) 37 21 71 — филиал в Тольятти;

8 (846 55) 2 44 82 — филиал в Сергиевском районе.