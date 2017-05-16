Российским правозащитникам мешают «тролли»

Внимание Amnesty International привлекли поправки, уточняющие определение «политической деятельности», и закон «О некоммерческих организациях». Как считает AI, из-за этих поправок многие организации в России вынуждены отказываться от иностранного финансирования, чтобы не попасть в список так называемых иностранных агентов.

Медиаменеджер Amnesty International Александр Артемьев отметил, что ситуация по России «ухудшается с каждым годом». «На организации накладывается много ограничений. Под закон подпали многие организации, которые не должны были под него подпасть. Для преследования правозащитных организаций гражданского общества используются совершенно надуманные предлоги», — объяснил господин Артемьев «Ъ». Он также сообщил о «случаях преследования отдельных активистов».

Президента России Владимира Путина организация обвиняет в ухудшении климата в гражданском обществе. Наряду с ним называются председатель КНР Си Цзиньпин, египетский президент Абдель-Фаттах ас-Сиси и другие лидеры. Все они, по словам генсекретаря AI Салила Шетти, «всё активнее подрывают основы, необходимые для существования свободного, справедливого и равноправного общества».

Также отмечается, что в России и в Мексике сети «платных троллей» ведут все больше кампаний против правозащитников и журналистов. Нарушения нашлись и в западных странах: так, в Великобритании полиция ведет слежку за журналистами, чтобы определить источники информации СМИ, говорится в докладе AI.