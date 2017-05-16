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16:44 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Российским правозащитникам мешают «тролли»

Международная организация Amnesty International (AI) представила доклад о положении правозащитников в мире. Авторы доклада отмечают активность «платных троллей», которые распространяют ложные сведения для дискредитации правозащитников и журналистов в России. Представитель организации считает, что ситуация в России ухудшается с каждым годом.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Внимание Amnesty International привлекли поправки, уточняющие определение «политической деятельности», и закон «О некоммерческих организациях». Как считает AI, из-за этих поправок многие организации в России вынуждены отказываться от иностранного финансирования, чтобы не попасть в список так называемых иностранных агентов.

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Медиаменеджер Amnesty International Александр Артемьев отметил, что ситуация по России «ухудшается с каждым годом». «На организации накладывается много ограничений. Под закон подпали многие организации, которые не должны были под него подпасть. Для преследования правозащитных организаций гражданского общества используются совершенно надуманные предлоги», — объяснил господин Артемьев «Ъ». Он также сообщил о «случаях преследования отдельных активистов».

Президента России Владимира Путина организация обвиняет в ухудшении климата в гражданском обществе. Наряду с ним называются председатель КНР Си Цзиньпин, египетский президент Абдель-Фаттах ас-Сиси и другие лидеры. Все они, по словам генсекретаря AI Салила Шетти, «всё активнее подрывают основы, необходимые для существования свободного, справедливого и равноправного общества».

Также отмечается, что в России и в Мексике сети «платных троллей» ведут все больше кампаний против правозащитников и журналистов. Нарушения нашлись и в западных странах: так, в Великобритании полиция ведет слежку за журналистами, чтобы определить источники информации СМИ, говорится в докладе AI.

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Руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков отметил, что кроме интернет-атак и закона об «иностранных агентах», гражданским активистам в России приходиться сталкиваться с «актами физического насилия, нападений». «Физическое насилие — наиболее опасная проблема. Есть хотя бы положительный момент в том, что прекратились убийства гражданских активистов», — сказал правозащитник.

В докладе отмечается большое количество атак на правозащитников как со стороны правительств, так и со стороны обычных людей. В документе говорится, что в 2016 году в мире за занятие правозащитной деятельностью был убит 281 человек. Этот показатель за год увеличился почти в два раза — в 2015 году зафиксировано 156 убийств правозащитников.

Василий Кузнецов

Комментарии
1
Андрей Максюта
Наоборот это платные троли от лица правозащитных организаций гадят на русскоязычных сайтах.С ног на голову пытаются перевернуть,но зря стараются.
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