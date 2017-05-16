Уральские полицейские опубликовали прейскурант за сдачу оружия
В прошлом году из бюджетных средств жители Свердловской области получили 407 тысяч рублей.
В прошлом году из бюджетных средств жители Свердловской области получили 407 тысяч рублей.
Свердловские полицейские опубликовали прейскурант цен за сдачу оружия населением, сообщает 16 мая корреспондент «АиФ-Урал».
Самый большой «денежный улов» ждет тех, кто сдаст пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы и гранатометы. Граждане обогатятся на 3500 рублей. В 2500 оценено охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом, охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие стоит 1500 рублей.
Травматические пистолеты и иное оружие самообороны, а также газовое оружие стоит 800 рублей. Переделанное, самодельное оружие — 1500. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом — 15 рублей за штуку, к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм и к гладкоствольному — 5 рублей.
За 100 грамм сданных взрывчатых веществ каждый уралец получит 500 рублей. За каждую гранату, мину, артиллерийский снаряд можно получить по 2000 рублей.
Сейчас на территории Свердловской области проводятся мероприятия по приему от населения оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ на добровольной основе. Те кто не собирается расставаться с «липовым» оружием и боеприпасами, могут угодить в тюрьму на срок до 8 лет.
«В 2016 году уральцы активно сдавали оружие полицейским, — сообщил руководитель