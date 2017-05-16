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22:35 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Уральские полицейские опубликовали прейскурант за сдачу оружия

В прошлом году из бюджетных средств жители Свердловской области получили 407 тысяч рублей.

Свердловские полицейские опубликовали прейскурант цен за сдачу оружия населением, сообщает 16 мая корреспондент «АиФ-Урал».

Самый большой «денежный улов» ждет тех, кто сдаст пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы и гранатометы. Граждане обогатятся на 3500 рублей. В 2500 оценено охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом, охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие стоит 1500 рублей.

Травматические пистолеты и иное оружие самообороны, а также газовое оружие стоит 800 рублей. Переделанное, самодельное оружие — 1500. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом — 15 рублей за штуку, к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм и к гладкоствольному — 5 рублей.

За 100 грамм сданных взрывчатых веществ каждый уралец получит 500 рублей. За каждую гранату, мину, артиллерийский снаряд можно получить по 2000 рублей. Капсюли-детонаторы и электродетонаторы оцениваются по 500 рублей, 1 метр детонирующего и огнепроводного шнура стоит 100 рублей.

Сейчас на территории Свердловской области проводятся мероприятия по приему от населения оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ на добровольной основе. Те кто не собирается расставаться с «липовым» оружием и боеприпасами, могут угодить в тюрьму на срок до 8 лет.

«В 2016 году уральцы активно сдавали оружие полицейским, — сообщил руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых. — От граждан принято 105 единиц огнестрельного оружия, 6785 единиц боеприпасов, 3 гранаты. Выплачены вознаграждения на общую сумму 407 тысяч рублей».

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