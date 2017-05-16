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18:19 (мск), источник: Интерфакс

Москалькова высказала свои предложения по поправкам в закон о реновации

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова внесла в Госдуму ряд поправок в законопроект о реновации московского жилья.

Источник: РИА "Новости"

«Я сегодня направила пять поправок по законопроекту по пятиэтажкам. Очень надеюсь, что меня Государственная дума услышит, и мои предложения найдут отражение в решениях комитета», — сказала Москалькова журналистам.

Среди предлагаемых уполномоченным поправок — предложение не менее двух вариантов квартир на выбор или денежное возмещение, а также увеличение срока обмена помещений с 60 до 90 дней.

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Кроме того, Москалькова считает необходимым исключить порядок немедленного принуждения к выселению и сохранить общий порядок исполнения решения суда, с также расширить возможность судебного обжалования решения о переселении.

В предварительный перечень для голосования включено более 4,5 тыс. домов в 85 районах «старой Москвы» и шести поселениях на присоединенных территориях. В них, по оценке городских властей, проживают порядка 1 млн человек.

В воскресенье 14 мая на проспекте Академика Сахарова в Москве прошел митинг граждан, недовольных программой реновации. По итогам акции полиция сообщила, что в ней приняли участие около 8 тыс. человек. Между тем главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов со ссылкой на данные «Белого счетчика» сообщил, что число участников превысило 20 тысяч человек.

Акция была инициированная гражданами, недовольными, в частности, законопроектом о реновации московского жилья, который уже одобрен в первом чтении Госдумой. Инициаторы митинга убеждены, что закон не предоставляет гражданам, которых может затронуть реновация, достаточных гарантий.

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