В Волгограде жителям Центрального района перекроют газ
В Центральном районе Волгограда 24 мая в связи с проведением планового ремонта с 09:00 до 17:00 будет приостановлена поставка газа.
В Центральном районе Волгограда 24 мая в связи с проведением планового ремонта с 09:00 до 17:00 будет приостановлена поставка газа.
Как стало известно ВДТВ в
Так, поставка газа будет приостановлена по следующим адресам:
• ул. Краснознаменская, 8, 10, 12, 19, 21а, 21, 23, 25.
• ул. Коммунистическая, 1, 6, 8, 9.
• ул. им. Ленина, 17, 19, 23, 25.
• ул.10-й Дивизии НКВД, 2, 5.
• пр. Ленина, 5, 7.
• ул. Мира, 2, 4, 6, 8, 10.
• ул. Пушкина, 9, 11, 12, 14.
Волгоградцев, проживающих в указанных домах, убедительно просят во избежание несчастных случаев не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.
Телефоны для справок: 54−15−45, 54−15−90 (абонентский отдел Центрального района), 93−11−91 (справочная служба).