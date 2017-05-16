В Волгограде жителям Центрального района перекроют газ

Как стало известно ВДТВ в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», без газа в этот день останутся дома, расположенные на семи центральных улицах.

Так, поставка газа будет приостановлена по следующим адресам:

• ул. Краснознаменская, 8, 10, 12, 19, 21а, 21, 23, 25.

• ул. Коммунистическая, 1, 6, 8, 9.

• ул. им. Ленина, 17, 19, 23, 25.

• ул.10-й Дивизии НКВД, 2, 5.

• пр. Ленина, 5, 7.

• ул. Мира, 2, 4, 6, 8, 10.

• ул. Пушкина, 9, 11, 12, 14.

Волгоградцев, проживающих в указанных домах, убедительно просят во избежание несчастных случаев не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок: 54−15−45, 54−15−90 (абонентский отдел Центрального района), 93−11−91 (справочная служба).