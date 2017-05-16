В Москве суд решил выдворить из страны еще одного раввина

«Судом Херсонски Йосефу Йцхаку было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением из Российской Федерации в виде принудительного выдворения из РФ в форме контролируемого самостоятельного выезда», — сказала Мышелова.

По ее словам, раввин был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 18.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях (осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу, совершенное в городе федерального значения Москве).

В судебном заседании мужчина свою вину не признал, добавила Мышелова.

«Херсонски на заседании пояснил, что с 5 февраля 2009 года работает в качестве консультанта в “Религиозной организации ортодоксального иудаизма — московской Марьинорощинской еврейской общины”. В его обязанности входит консультирование по вопросам религии», — рассказала пресс-секретарь.

Также он зарегистрирован руководителем ликвидационной комиссии образовательного центра «Среди своих», который с момента регистрации по настоящее время не действовал.

В конце марта гражданин США, раввин Сочинской городской еврейской общины Арье Эделькопф не смог обжаловать решение МВД, которое аннулировало его разрешение на временное проживание в России. Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда поддержала решение Центрального районного суда Сочи, отказавшему Эделькопфу в иске к управлению по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Согласно материалам дела, ГУ МВД РФ по краю в декабре 2016 года аннулировало разрешение на проживание в России Эделькопфу, который «своими действиями создает угрозу безопасности РФ». Основанием стал ответ ФСБ России на запрос из полиции после того, как раввин обратился за оформлением гражданства России.